Nella giornata inaugurale del Mondiale di scherma, per l’Italia sarà impegnata soltanto Rossella Fiamingo, chiamata a disputare i gironi eliminatori di spada femminile.

Allenamenti di rifinitura questa mattina a Tbilisi, nella venue del Campionato del Mondo, per le spadiste e i fiorettisti della Nazionale azzurra. Saranno loro, infatti, i primi a salire sulle pedane georgiane nella kermesse iridata che scatterà domani con le prime fasi di qualificazione ai tabelloni principali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nella giornata inaugurale del Mondiale (che durerà fino al 30 luglio) per l’Italia sarà impegnata soltanto Rossella Fiamingo, chiamata a disputare i gironi eliminatori di spada femminile. Le sue compagne di squadra, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Sara Kowalczyk, sono invece già qualificate per diritto di ranking alla giornata clou di mercoledì, quando si assegneranno le medaglie individuali delle spadiste e del fioretto maschile.

Anche i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi sono già ammessi al tabellone principale da 64, essendo tra i “top 16” della classifica mondiale. Dunque per tutti e quattro l’appuntamento è direttamente a dopodomani.

Gli azzurri, guidati dai Commissari tecnici Dario Chiadò per la spada e Simone Vanni per il fioretto, affiancati dai maestri e componenti dello staff al seguito, hanno svolto anche oggi una sessione di lavoro utile per ambientarsi all’Olympic Palace, sede della kermesse iridata, sotto gli occhi del Capo delegazione Daniele Garozzo. Da domani sarà in Georgia anche il Presidente federale Luigi Mazzone, atteso inoltre mercoledì al tavolo dei relatori di un convegno organizzato dalla Federazione Internazionale sulla tematica dell’inclusività nella scherma mondiale.

Dunque, martedì d’apertura con Rossella Fiamingo in pedana per le qualificazioni, poi mercoledì le prime medaglie in palio. Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta su RAI Sport e Sky Sport Arena dalle ore 16 italiane, mentre gli assalti dei turni precedenti saranno visibili in live streaming sul canale FIE.

Foto, interviste e racconti della delegazione azzurra a Tbilisi saranno disponibili sui social della FIS e sulla nuova piattaforma OTT “Assalto – La TV della scherma”, disponibile gratuitamente su app e siti web previa semplice registrazione.

Campionati del Mondo Assoluti 2025 | Tbilisi (Georgia), 22-30 luglio

Martedì 22 luglio

Fioretto maschile individuale – Fasi Preliminari

Spada femminile individuale – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo)

Mercoledì 23 luglio

Fioretto maschile individuale – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile individuale – Tabellone principale (Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, ev. Rossella Fiamingo*)

Giovedì 24 luglio

Sciabola maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile individuale – Fasi Preliminari

Venerdì 25 luglio

Sciabola maschile individuale – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, ev. Matteo Neri*, ev. Pietro Torre*)

Fioretto femminile individuale – Tabellone principale (Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini)

Fioretto maschile a squadre – Fasi Preliminari (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Sabato 26 luglio

Fioretto maschile a squadre – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Tabellone principale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Spada maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Galassi, Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale – Fasi Preliminari (Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Domenica 27 luglio

Spada maschile individuale – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, ev. Matteo Galassi*, ev. Valerio Cuomo*)

Sciabola femminile individuale – Tabellone principale (Michela Battiston, ev. Chiara Mormile*, ev. Eloisa Passaro*, ev. Mariella Viale*)

Sciabola maschile a squadre – Fasi Preliminari (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Fasi Preliminari (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Lunedì 28 luglio

Sciabola maschile a squadre – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Tabellone principale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Martedì 29 luglio

Spada maschile a squadre – Fasi Preliminari (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Fasi Preliminari (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 30 luglio

Spada maschile a squadre – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Tabellone principale (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

LA DELEGAZIONE



Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Daniele Garozzo

Segretario generale: Marco Cannella

Commissari d’arma: Simone Vanni (fioretto), Dario Chiadò (spada), Andrea Aquili (sciabola femminile), Andrea Terenzio (sciabola maschile)

Staff tecnico fioretto: Fabio Maria Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Staff tecnico sciabola: Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Staff tecnico spada: Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, Roberto Cirillo

Medico: Alessandro Pagliaccia, Mariano Edoardo Crapa

Fisioterapisti: Francesco Aragona, Andrea Giannattasio, Sara Primavera

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Damiano Valerio

Servizi di squadra: Adriano Bernardini