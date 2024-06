Roland Garros, Medvedev: “Deluso dalla sconfitta, ma non ho nulla da rimproverarmi”

Daniil Medvedev ha parlato in conferenza stampa dopo l’uscita di scena dal Roland Garros 2024 in seguito alla sconfitta contro de Minaur. Come conferma il tennista russo, non si è trattato di un problema fisico: “Per niente. Avevo una vescica che si irritava un po’, quindi ho dovuto stare attento. Alex ha giocato meglio. Sono deluso di aver perso, ma non ho nulla da rimproverarmi per non aver avuto un buon atteggiamento oggi o per non aver lottato fino alla fine. Ho fatto tutto questo, ma ha giocato meglio. Il mio meglio oggi non è bastato, quindi ora devo guardare avanti“. Sempre su de Minaur: “Oggi probabilmente ha giocato la migliore partita tra noi due. Ha servito meglio della maggior parte degli avversari che ho affrontato sulla terra, quindi è stato piuttosto sorprendente. Oggi è migliorato tantissimo sotto tutti gli aspetti e poi Alex può battere chiunque. Ha già battuto Novak e Rafa“.

Infine su chi vincerà il Roland Garros, Medvedev non è sicuro: “È molto difficile da dire. Penso sempre che i pronostici siano un po’ irrispettosi perché quando dici qualcuno, sottovaluti gli altri. In questo momento guardando Novak con problemi fisici, direi Carlos o Jannik perché stanno giocando bene. Jannik ha avuto una giornata difficile ieri, ma ha rimontato. Entrambi hanno vinto uno Slam e hanno esperienza, sono top 2 e 3 al mondo. Quindi, secondo me, Alcaraz o Sinner“.