Carlos Alcaraz batte Tommy Paul nei quarti di finale del Roland Garros: in semifinale sfiderà di nuovo Lorenzo Musetti.

Dopo Lorenzo Musetti, che nel tardo pomeriggio ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe, in serata è arrivato il secondo semifinalista del Roland Garros: Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, detentore dello slam parigino, ha battuto nei quarti di finale Tommy Paul in tre set (6-0, 6-1, 6-4).

Paul-Alcaraz, lo spagnolo vince in tre set: il resoconto del match

Sbarazzatosi di Ben Shelton agli ottavi in quattro set, Carlos Alcaraz ha eliminato un altro statunitense dal Roland Garros: Tommy Paul. Il tennista spagnolo, reduce dal trionfo agli Internazionali di Roma dove ha battuto Sinner in finale due settimane fa, ha battuto il numero 12 al mondo in tre set.

Un inizio di partita in salita per Paul, che al primo game di battuta (già sull’1-0 Alcaraz) ha subito un break dallo spagnolo alla quarta chance a disposizione. Per Alcaraz, portatosi nel frattempo sul 3-0, è arrivato un break – alla prima palla a disposizione – anche nel quarto gioco. Il primo set si è concluso in 32′, con lo spagnolo che al secondo set point ha colto l’occasione per portarsi sul 6-0.

Il secondo set inizia con una difficoltà per Alcaraz che si ritrova sotto 0-30, parziale poi ribaltato e gioco vinto. Il primo game vinto dallo statunitense nel match, è il secondo del secondo set con cui si è portato in parità. Lo spagnolo ha trovato un altro break, sprecando una palla avendone ottenute tre a disposizione, al quarto gioco in cui si è portato sul 3-1. Dopo aver allungato sul 4-1, è arrivato un altro break per Alcaraz portatosi sul 5-1 e ad avere l’opportunità di servire per chiudere il secondo set concluso 6-1 in 24′.

Il terzo set è proseguito sull’onda lunga del secondo, con Alcaraz che ha avuto la chance di ottenere il break al primo game, ma questa volta senza riuscirci poiché ad avere la meglio è stato Paul che è riuscito a mantenere il servizio e ad andare per la prima volta in vantaggio nell’incontro. Il set è poi proseguito liscio per entrambi, che non hanno mai perso il servizio, fino al nono game quando Alcaraz ha breakato portandosi sul 5-4 e dunque ad avere l’opportunità di servire per il match. Lo spagnolo non ha sprecato l’occasione e ha chiuso il set 6-4 in 38′, il più lungo dell’incontro durato un’ora e 34 minuti.

Roland Garros, Musetti-Alcaraz in semifinale: quando si giocherà

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si affronteranno di nuovo. La semifinale del Roland Garros sarà la terza sfida – tutte sulla terra battuta – tra i due nell’arco di circa due mesi. La prima è stata la finale di Montecarlo dove lo spagnolo ha battuto il tennista italiano in tre set (3-6, 6-1, 6-0).

La seconda, invece, la semifinale agli Internazionali di Roma – poi vinti dal numero due al mondo – dove Alcaraz ha battuto Musetti in due set (6-3, 7-6 – al tie break 7-4 -). A Parigi, il tennista toscano vuole invertire la tendenza rivendicandosi anche della sconfitta agli ottavi nell’open francese di due anni fa quando finì in tre set (6-3, 6-2, 6-2).