La situazione tra Cesc Fabregas e l’Inter, c’è stata una richiesta da parte del club nerazzurro al Como: è successo oggi.

In casa Inter oggi si è conclusa un’era: quella di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, arrivato a Milano quattro anni fa dalla Lazio, ha detto addio ai nerazzurri dopo la finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG. L’ex tecnico della Beneamata saluta Appiano Gentile, però, anche con uno scudetto (2023-24), due Coppe Italia (2021-22 e 2022-23) e tre Supercoppe Italiana (2021, 2022 e 2023).

Ai trionfi, si aggiungono anche due picchi – le finali di Champions contro Manchester City (2023) e PSG, seppur persa fragorosamente, (2025) – e due bassi, gli scudetti persi contro il Milan (2021-22) e Napoli (2024-25). L’Inter sperava di convincere il tecnico – che si trasferirà all’Al-Hilal – a rimanere, ma il tentativo è stato vano e ora il management nerazzurro è a caccia del nuovo tecnico. Vari sono i nomi sul tavolo, tra cui quello di Cesc Fabregas.

Fabregas all’Inter, la situazione: c’è una richiesta del club nerazzurro al Como

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, non ci sono ancora stati contatti diretti tra l’Inter e Cesc Fabregas. Il club ha chiesto al Como il permesso di aprire i dialoghi con il tecnico spagnolo, ma finché non ci sarà il via libera la situazione resta in stand-by, con l’Inter pronto a presentare il progetto all’allenatore iberico.

Per non rimanere bruciato, il club nerazzurro sta valutando anche due soluzioni alternative – entrambe con un passato all’Inter – come Christian Chivu e Patrick Vieira.