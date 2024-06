Roland Garros 2024, Zverev si salva al quinto set. Avanti anche Medvedev e De Minaur

Vittoria con brivido per Alexander Zverev al terzo turno del Roland Garros 2024. Il giocatore tedesco, testa di serie numero 4, ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor al tiebreak del quinto set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6(3) dopo oltre quattro ore di battaglia. Una partita che ha assunto i contorni dello psicodramma, con Zverev che è stato capace di rimontare il primo set perso ma si è poi trovato condannato al quinto set. Qui Griekspoor si è trovato in vantaggio di due break sul 4-1, vicinissimo alla vittoria più importante della carriera. Ancora una volta però l’emotività del giocatore “orange” nei momenti decisivi si è fatta sentire, con il servizio che è venuto meno dando la possibilità a Zverev di rimontare per poi dominare il tiebreak decisivo con un perentorio 10-3. Per “Sascha” adesso ci sarà la sfida contro il vincente del match tra Kovalik e Rune.

Passa agli ottavi con qualche difficoltà anche Daniil Medvedev, che ha superato il talentuoso ceco Tomas Machac in quattro set con il punteggio di 7-6(4), 7-5, 1-6, 6-4 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Un match di alto livello con diverse giocate spettacolari, tra cui un passante di Machac incredibilmente giocato con la mano sinistra. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak e aver regolato l’avversario anche nel secondo parziale, Medvedev ha avuto un calo di tensione che ha permesso a Machac di tornare in partita. Il ceco si è trovato avanti di un break anche in avvio di quarto set, non sfruttando poi tre palle break per andare a servire sul 4-3. Il russo è riuscito a salvarsi da una situazione complicata per poi strappare la battuta nel momento decisivo del decimo game.

Medvedev che adesso troverà Alex De Minaur, capace di battere in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff sempre in quattro set. Il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 sorride all’australiano che per la prima volta arriva agli ottavi a Parigi confermando la miglior stagione della carriera sulla terra rossa. Una vittoria che virtualmente manda De Minaur al nuovo best ranking di numero 8 del mondo. Prosegue anche la “risalita” di Felix Auger-Aliassime, che torna alla seconda settimana di uno Slam battendo in maniera netta Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-1. Prova molto convincente del canadese, che ha sfruttato anche le difficoltà dello statunitense su un campo molto pesante. Adesso Aliassime non avrà niente da perdere contro Alcaraz, potendo giocare senza particolari pressioni.

In serata arrivano anche le vittorie di Taylor Fritz e Grigor Dimitrov. Il californiano ha vinto la battaglia di 4 ore e 26 minuti contro Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-3 6-2 6-7(4) 5-7 6-3. Il numero 12 del seeding è bravo ad annullare tre palle break nel set decisivo, per poi piazzare la zampata determinante nel settimo gioco. Il bulgaro ha invece sconfitto in quattro set (6-3 7-6(4) 4-6 6-4) il belga Zizou Bergs al termine di un match sostanzialmente sempre in controllo. Dimitrov affronterà ora Hubert Hurkacz, che ha trionfato con il punteggio di 6-3 7-6(0) 4-6 6-1 contro Denis Shapovalov. Infine Holger Rune supera in tre set lo slovacco Jozef Kovalik, che nel turno precedente aveva avuto la meglio su Khachanov. 7-5 6-1 7-6(2) lo score in poco più di tre ore di gioco in favore del danese, che ora sfiderà Sascha Zverev per un posto ai quarti di finale.