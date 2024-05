Roland Garros 2024: Zeppieri e Bellucci si qualificano per il main draw, out Gigante

Per il terzo anno consecutivo, Giulio Zeppieri si è qualificato per il main draw del Roland Garros 2024. La vittoria in rimonta ai danni di Andreev sembra un lontano ricordo per il tennista romano, che al turno decisivo ha annientato il finlandese Otto Virtanen – giustiziere di Dominic Thiem – con un doppio 6-2. Zeppieri si ripete dunque dopo aver centrato la qualificazione all’Australian Open e si conferma un cliente molto scomoda sulla terra rossa (specialmente quella di Parigi).

Niente da fare invece per Matteo Gigante, sconfitto dal brasiliano Gustavo Heide per 6-3 6-2 in circa un’ora e mezza. L’azzurro ha inseguito per tutto il match ed ha pagato lo 0/5 sulle palle break, tutte nel secondo set. Sfuma dunque il primo main draw Slam per il classe 2002, che saluta comunque Parigi con sensazioni positive, ma non definitivamente visto che – con un po’ di fortuna – può ancora sperare di essere ripescato come lucky loser in virtù del forfait di Matteo Berrettini.

Capolavoro infine di Mattia Bellucci, che ha ribaltato il pronostico della vigilia e si è qualificato per la prima volta in carriera nel main draw del Roland Garros. Sconfitto lo spagnolo (e specialista del rosso) Alejandro Moro Canas con lo score di 3-6 6-2 7-6. L’azzurro non si è scoraggiato dopo aver perso il primo set ed ha dato vita ad una splendida rimonta, culminata con il 10-7 in suo favore nel tie-break decisivo, dove è stato bravissimo a recuperare da 0-4.