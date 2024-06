Roland Garros 2024, Gauff-Jabeur e Swiatek-Vondrousova infiammano i quarti

La decima giornata del Roland Garros 2024, di scena martedì 4 giugno, proporrà due interessanti match femminili valevoli per i quarti di finale della competizione. Lo Slam parigino entra sempre più nel vivo e le grandi protagoniste del circuito Wta devono farsi trovare pronte a questi prestigiosi appuntamenti. Coco Gauff e Ons Jabeur apriranno il programma sul Philippe-Chatrier, dando vita a uno scontro di stili per palati fini; la statunitense è definibile come una colpitrice eccezionale, seppur sia limitante se si considera il suo talento nel complesso, mentre la tunisina ha nelle corde un tennis ricco di colpi. Immediatamente dopo, sul centrale, Iga Swiatek dovrà confrontarsi con Marketa Vondrousova: la numero uno al mondo non ha bisogno di presentazioni, così come l’avversaria ceca, già finalista del torneo nel 2019.

Gauff-Jabeur, due mondi diversi

L’americana ha dominato il confronto con Elisabetta Cocciaretto agli ottavi, non lasciando alcuna chance all’azzurra nel corso di due set senza storia. La potenza sprigionata dai colpi di Gauff, specialmente con il rovescio, non sorprende più, sebbene il suo tennis ipnotizzi sempre gli spettatori per la ‘pulizia’ delle esecuzioni: fendenti incisivi e difficilmente ‘high risk’. La nordafricana Jabeur, dal canto suo, è nota per il suo tennis fantasioso e mai banale; le palle corte, le variazioni in slice e in generale i colpi di tocco rappresentano le specialità della casa e la rendono una scheggia impazzita nel circuito. Sarà significativo vedere come Gauff tenterà di opporsi alle palle sempre diverse di Jabeur, quest’ultima costantemente propositiva; d’altra parte, la tennista di Ksar Hellal, dovrà calarsi nell’umile ruolo di giocatrice difensiva, in certe situazioni, non esattamente il suo preferito.

Swiatek-Vondrousova, banco di prova per la numero uno

La primatista nel ranking femminile dovrà affrontare il primo vero banco di prova importante di questo Roland Garros. Dopo aver passeggiato sul tennis di Anastasija Potapova nel turno precedente, Swiatek troverà alcune difficoltà in più nel gestire il gioco variegato dell’avversaria ceca; Vondrousova, infatti, propone un tennis mancino ricco di soluzioni ed è tutto fuorché una giocatrice monocorde: ama le smorzate e riesce a rendere diligentemente anche in lotta. Nei tre precedenti, Swiatek non ha mai perso un set…questo dato è da non sottovalutare, così come non lo è però il talento indiscusso di Vondrousova. Grande attesa per il ritorno in campo della numero uno, alla ricerca del suo quarto titolo a Parigi.