Roland Garros 2024, Day 4: Swiatek-Osaka il piatto forte, gli azzurri non vogliono fermarsi

Sperando che la pioggia conceda un po’ di tregua e ci possa regalare una giornata piena di tennis sin dalle prime ore del mattino, il Roland Garros si appresta a vedere iniziare il secondo turno dei due tabelloni di singolare. Quattro gli italiani ancora in corsa, con Jannik Sinner protagonista della sessiione serale contro Richard Gasquet in un match da non perdere. Con lui, anche Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi in apertura di giornata ed Elisabetta Cocciaretto nel tardo pomeriggio a caccia del terzo round.

CHATRIER E LENGLEN

Sul Philippe Chatrier apriranno il programma della terza giornata Caroline Garcia – che ha già calcato la stessa terra rossa nell’esordio vincente contro Eva Lys – e Sofia Kenin, che qualcuno magari si è dimenticato, ma qui a Parigi è stata finalista nel suo anno di grazia 2020 in cui aveva trionfato a Melbourne pochi mesi prima. A seguire sarà il turno di Carlos Alcaraz, contro l’olandese Jesper De Jong che dopo essersi tolto la soddisfazione di giocare contro Jannik Sinner sulla Rod Laver Arena in Australia, ora avrà l’onore di affrontare il giovane murciano sul campo in terra rossa più famoso al mondo. Ma è solo un antipasto verso quello che è il vero big match di giornata tra Iga Swiatek e Naomi Osaka. La polacca e la giapponese si sono affrontate soltanto due volte, con una vittoria per parte, entrambe sul cemento. Nella capitale francese non può che partire nettamente favorita Iga, sia per il suo feeling con il rosso e il torneo parigino, sia perché la Osaka che stiamo continuando a vedere in questi primi mesi post-maternità ha comunque del gap da colmare rispetto alle prime giocatrici del mondo. Poi sul rosso non si è mai trovata a suo agio neanche nei giorni migliori, quaindi l’ago della bilancia non può che pendere verso la numero uno al mondo.

Sul Suzanne-Lenglen sarà invece Stefanos Tsitsipas ad inaugurare la giornata contro quel Daniel Altmaier che tanti appassionati ricordano lo scorso anno sconfiggere dopo una lunga maratona il nostro Jannik sullo stesso campo. A seguire Ons Jabeur proverà a dare un po’ di continuità al suo debutto vincente all’interno di una stagione molt onegativa, sfidando la colombiana Osorio. Andrey Rublev non ha impressionato nel round d’esordio contro Taro Daniel e ora non deve sottovalutare un giocatore che sul rosso è di casa come lo spagnolo Pedro Martinez. Per Coco Gauff, invece, ci sarà Tamara Zidansek, che tre anni fa raggiunse incredibilmente la semifinale in questo torneo.

GLI ITALIANI

Maatteo Arnaldi dopo aver fatto fuori Arthur Fils vuole far piangere ancor la FFT , sfidando Alexandre Muller. Una partita che si giocherà – sempre meteo permettendo – alle ore 11:00 e in cui il sanremese parte favorito. Anche contro Fils ha avuto momenti di blackout il classe ’01 azzurro, che difetta ancora di continuità nel corso del match e tende spesso a voler strafare, ma contro il tennista di casa deve provare a mettere in cassaforte la qualificazione olimpica. Decifrare Lorenzo Sonego in questo 2024 è sempre molto complicato, ma contro un Humbert certamente non nella sua miglior giornata ha comunque offerto una bella prestazione. Sfida che si preannuncia equilibrata contro Zhizhen Zhang, forte colpitore cinese che ha dimostrato di sapersi adattare bene anche alla terra rossa. Elisabetta Cocciaretto è invece chiamata alla prova del nove contro la spagnola Cristina Bucsa dopo aver eliminato la semifinalista della passata edizione Beatriz Haddad Maia. La marchigiana anche l’altra sera ha dimostrato di poter esprimere un tennis di ben altro valore rispetto alla 51esima posizione che occupa attualmente.

GLI ALTRI DI GIORNATA

Tra gli altri incontri di giornata, il Court 7 offre davvero spunti molto interessanti. Ben Shelton affronta un redivivo Kei Nishikori che è però reduce da una dura battaglia di 5 set e considerando le problematiche fisiche che lo condizionano danni, bisognerà vedere come scenderà in campo Jelena Ostapenko e Clara Tauson si affrontano in un match in cui potrebbero vedersi davvero dei bei colpi penetranti da fondo. Tanta classe nella sfida tra Grigor Dimitrov e Fabian Marozsan, mentre botte da orbi sono previste nel matchup tra Liudmila Samsonova e Amanda Anisimova. In giro per il complesso da segnalare anche un Collins-Danilovic da seguire, così come Shapovalov-Tiafoe