Roland Garros 2023: Sabalenka vola al terzo turno con Svitolina e Pavlyuchenkova, fuori Garcia

Non sbaglia Aryna Sabalenka contro la connazionale Iryna Shymanovich: proveniente dalle qualificazioni, la numero 214 ha saputo sfruttare la non brillantissima giornata della seconda favorita del seeing per metterla in difficoltà nel primo parziale, poi la campionessa degli Australian Open ha trovato la quadra e ha conquistato il successo per 7-5 6-2. Sabalenka è, così, al terzo turno del Roland Garros e, al prossimo turno, si troverà di fronte una tra Magdalena Frech e Kamilla Rakhimova. Vincono anche due tenniste che stanno, dopo lunghi periodi di inattività ritrovando il proprio miglior tennis: Elina Svitolina ed Anastasia Pavlyuchenkova. L’ucraina, ex numero 3 del mondo, ha recuperato un set e un break di svantaggio per battere Storm Hunter 2-6 6-3 6-1, mentre la russa, finalista qui nel 2021 (peraltro ultima edizione da lei disputata), è venuta fuori vincitrice in una fantastica battaglia di oltre tre ore contro la connazionale Liudmila Samsonova, con la numero 15 del mondo che ha dovuto chinare la testa per 4-6 7-5 7-5, non prima di essere stata in vantaggio 5-2 nel set decisivo. Elise Mertens, inoltre, sconfigge Camila Osorio 6-3 7-6 e si conferma una delle tenniste più continute a livello Slam: pur senza raggiungere picchi clamorosi, la belga ha raggiunto il terzo turno in 20 degli ultimi 21 tornei Major a cui ha preso parte. Anna Blinkova si è, invece, resa protagonista della sorpresa di giornata: davanti al pubblico francese del Philippe Chatrier, la recente finalista di Strasburgo ha sconfitto Caroline Garcia per 4-6 6-3 7-5, altra delusione di una stagione sin qui deludente da parte della campionessa delle WTA Finals 2022. Sorridono, infine, Sloane Stephens (6-2 6-1 a Varvara Gracheva), Yulia Putintseva (6-3 4-6 6-2 a Qinwen Zheng) e Daria Kasatkina (6-3 6-4 a Marketa Vondrousova).

ROLAND GARROS – SECONDO TURNO

(27) Irina-Camelia Begu b. Sara Errani 6-3 6-0

Sloane Stephens b. Varvara Gracheva 6-2 6-1

(2) Aryna Sabalenka b. Iryna Shymanovich 7-5 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova b. (15) Liudmila Samsonova 4-6 7-5 7-5

Yulia Putintseva b. (19) Qinwen Zheng 6-3 4-6 6-2

Anna Blinkova b. (5) Caroline Garcia 4-6 6-3 7-5

Karolina Muchova b. Nadia Podoroska 6-3 0-6 6-3

(9) Daria Kasatkina b. Marketa Vondrousova 6-3 6-4

(24) Anastasia Potapova b. Mayar Sherif 3-6 6-4 6-1

(28) Elise Mertens b. Camila Osorio 6-3 7-6

Elina Svitolina b. Strom Hunter 2-6 6-3 6-1

Peyton Stearns b. (17) Jelena Ostapenko 6-3 1-6 6-2

(3) Jessica Pegula b. Camila Giorgi 6-2 ret.