Roland Garros 2023: impresa di Muchova che batte Sabalenka e vola in finale

Karolina Muchova è la prima finalista del Roland Garros 2023. La tennista ceca batte la numero 2 del mondo Sabalenka con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 7-5 dopo oltre 3 ore di gioco. Partita pazza allo Chatrier con la bielorussa che dopo aver vinto il tie break del secondo set sale di intensità e va avanti di un break sul 5-2. Muchova salva un match point proprio sul 5-2 e riesce a togliere il servizio a Sabalenka sul 5-3 riportando il set on serve. La numero 2 del tabellone scompare dal campo e va in rottura prolungata regalando il break a Muchova sul 5-5 commettendo due doppi falli e due errori di dritto. La ceca non trema sul 6-5 e completa una rimonta clamorosa chiudendo il terzo parziale con il punteggio di 7-5. Prima finale in carriera in un Major, miglior risultato semifinale negli Australian Open 2021, per Muchova, che entrerà molto probabilmente nella top 30 dopo questo torneo. La ceca se la vedrà con la vincente della sfida tra Swiatek e Haddad Maia.

Primo set con Sabalenka che inizia a servire. Dopo un turno a testa senza problemi, sul 2-1 Muchova concede e salva due palle break mantenendo il set on serve. Si procede senza intoppi in battuta fino al 4-4 e servizio Sabalenka. Nel nono game Muchova mette insieme un super game in risposta procurandosi due palle break. La ceca le trasforma al primo tentativo e va a servire per il set sul 5-4. Muchova ha un set point sul 40-30 ma Sabalenka sale di livello e strappa il servizio all’avversaria allungando il set. La bielorussa tiene la battuta e sale 6-5. La ceca tiene il servizio e si va al tie break. Tie break in cui Muchova va avanti 3-0 e 4-2 e Sabalenka risale fino al 5-4 per poi andare sotto 5-6. Al primo set point la ceca riesce a togliere la battuta all’avversaria chiudendo il primo parziale 7-6(5).

Nel secondo set Muchova tiene il servizio a 0 in apertura. Sabalenka accusa il colpo e va fuori giri con il dritto concedendo due palle break sul 15-40. Le ceca approfitta delle difficoltà dell’avversaria per andare avanti di un break sul 2-0 e servizio. Sabalenka reagisce e si guadagna due palle break nel game successivo riportando il set on serve sul 2-1. Si procede spediti in battuta fino al 3-3 e servizio Muchova con la ceca che si trova ai vantaggi dopo aver salvato palla break. Vantaggi dove Sabalenka riesce a togliere il servizio all’avversaria salendo 4-3 e battuta. Come nel primo set anche qui c’è il contro break immediato. Prima era stata Muchova a subirlo, ora è proprio la ceca che si procura e sfrutta due palle break tornando on serve sul 4-4 e servizio. Muchova tiene la battuta a 0 e costringe Sabalenka a servire per rimanere nel match. La bielorussa non trema e si va 5-5. Si va al tie break dove Sabalenka va avanti 4-2 e 6-4 ma commette un grave doppio fallo su set point. Su 6-5 e servizio Muchova la bielorussa riesce a togliere la battuta all’avversaria portando il match al terzo set.

Terzo set con Sabalenka che si guadagna tre palle break su servizio di Muchova sull’1-o. La ceca riesce a risalire e a portare il game ai vantaggi dove deve affrontare un’altra palla break prima di salire 1-1. Muchova inizia a mostrare segni di cedimento fisico e va un’altra volta ai vantaggi sul 3-2 Sabalenka. Questa volta la bielorussa è brava ad approfittare degli errori dell’avversaria e sale 4-2 e servizio. La numero 2 del mondo non trema e conferma il break allungando 5-2. Sabalenka va a servire per il match sul 5-3 ma accusa un po’ di tensione offrendo due palle break a Muchova, che non sbaglia e riapre tutto togliendo la battuta all’avversaria. La ceca va quindi a servire per restare nel match sul 5-4 e conferma il contro break ristabilendo l’equilibrio sul 5-5 dopo 3 ore di gioco. Sabalenka va in rottura prolungata e regala il break a Muchova con due doppi falli e due errori di dritto mandando la ceca a servire per il match sul 6-5. La ceca non trema e tiene la battuta a 0 centrando una clamorosa finale.