Roland Garros 2023, Giorgi sconfigge Cornet in due set: l’azzurra al secondo turno

Camila Giorgi sconfigge Alize Cornet 6-3 6-4 e, dopo 1 ora e 42 minuti di battaglia, conquista un pass per il secondo turno del Roland Garros. Si affrontavano due avversarie che avevano molto ben performato un anno fa sulla terra parigina e, alla fine, è stata proprio l’italiana, che nel 2022 aveva raggiunto gli ottavi di finale, a prevalere in due set davanti a tutto il pubblico del Philippe Chatrier, tutto schierato dalla parte della tennista transalpina. Al secondo turno, la nativa di Macerata se la vedrà contro la vincente del match tra Danielle Collins e Jessica Pegula, numero 3 del mondo e del seeding: comunque vada, sarà una bella partita tosta.

L’incontro odierno è stato molto condizionato dal vento, soprattutto per quel che concerne i servizi: nessun ace, 7 doppi falli a testa e ben 11 break su 19 game giocati, con l’azzurra ben più efficace nel primo parziale con i propri pesanti fondamentali: al termine del 6-3 con cui è andata in archivio la frazione d’apertura, il conto dei vincenti ne registrava 11 per Giorgi contro 1 per Cornet, il cui livello si è però nettamente alzato nel secondo set. Camila è, infatti, costretta a subire la reazione della francese ad inizio set e si è trovata in svantaggio per 4-2. Da quel momento in avanti, la campionessa del WTA 1000 del Canada 2021 si è scossa alla grande e ha inanellato un parziale di 4 giochi a 0, chiudendo i conti sul 6-3 6-4 e conquistando l’accesso al secondo turno.