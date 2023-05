Roland Garros 2023, esordio sul velluto per Djokovic. Schwartzman torna a ruggire

Novak Djokovic parte con il piede giusto in questo suo esordio al Roland Garros, superando lo statunitense Kovacevic con il punteggio di 6-3 6-2 7-6(1). Per la testa di serie numero tre del tabellone solamente qualche patema nel finale, quando non è riuscito a chiudere sul 5-3 del terzo set, rinviando tutto al tie-break poi dominato. Finalmente un ruggito da parte di Diego Schwartzman, sprofondato quasi fuori dai primi 100 della classifica mondiale. Sotto due set a zero contro la trentaduesima testa di serie del tabellone, lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, l’argentino è riuscito a mettere a segno la rimonta vincente, imponendosi con lo score di 1-6 6-7(5) 6-2 6-0 6-4.

TABELLONE MASCHILE

Vittoria in cinque set e in rimonta anche per il n°14 del seeding Cameron Norrie contro l’idolo locale Benoit Paire, anche lui sceso in classifica oltre la 150esima posizione mondiale. Sconfitta pesante a livello mentale per il transalpino, che è stato avanti due set a uno ma soprattutto 3-1 nel quinto e decisivo parziale prima dell’affermazione di Norrie per 7-5 4-6 3-6 6-1 6-4. Come al solito si complica la vita, ma riesce anche Denis Shapovalov ad uscire indenne dal suo match d’esordio in cinque set contro Nakashima: 6-4 7-5 4-6 3-6 6-3 per il canadese, che sarà il prossimo avversario di Matteo Arnaldi.

Riesce a salvarsi al quinto anche Stan Wawrinka, che avanti due set a zero aveva anche avuto la chance di servire per il match nel terzo parziale. Invece, l’ex vincitore del torneo ha subito la rimonta di Ramos-Vinolas prima di trionfare al quinto set per 7-6(5) 6-4 6-7(2) 1-6 6-4.

Roberto Bautista-Agut, testa di serie n°19, ha dovuto lottare solo nel primo set prima di dominare il talento cinese Yibing Wu per 7-6(4) 6-1 6-1, mentre è arrivato in quattro set il successo di una delle mina vaganti di questo torneo, ovvero Aslan Karatsev. Il semifinalista di Madrid, passato attraverso le qualificazioni, ha sconfitto in quattro set l’australiano Popyrin.