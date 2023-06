Roland Garros 2023, Djokovic: “Questo il torneo più difficile da vincere. E’ un’atmosfera meravigliosa”

Nole Djokivic è ancora il padrone del Roland Garros. In finale il tennista serbo ha battuto Ruud in tre set lunghi e faticosi. Per Djokovic è il 23esimo titolo dello Slam che vale anche il ritorno a numero 1 della classifica dell’ATP. Subito dopo la vittoria in finale, il tennista serbo ha parlato ai microfoni degli addetti stampa dopo aver salutato la famiglia e gli amici speciali Mbappé ed Ibrahimovic, presenti a vedere la finale.

Queste le parole di Djokovic: “E’ un’atmosfera meravigliosa. Sono molto felice di poter condividere con voi questa giornata molto speciale della mia vita. Non è una coincidenza che abbia vinto proprio qui il 23esimo titolo dello Slam, perchè per tutta la mia carriera questo è stato il torneo più difficile da vincere“.