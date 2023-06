La nota della Uefa: “Condanniamo il comportamento violento contro l’arbitro Taylor”

“Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell’arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play e il rispetto”. Lo afferma l’Uefa in un comunicato dopo la durissima contestazione in aeroporto di alcuni tifosi della Roma ai danni del direttore di gara della finale di Europa League. “Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale – prosegue – nel garantire l’integrità e l’equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono di massima importanza. L’Uefa ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, compresi gli arbitri, e non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti”.

E ancora: “Esortiamo tutti – giocatori, allenatori e tifosi – ad abbracciare i valori della sportività, trattare gli arbitri con rispetto e unirsi a noi nel sostenere i più elevati standard di condotta dentro e fuori dal campo”. L’organo europeo del calcio sottolinea inoltre di avere “una stretta collaborazione con la polizia locale e la sicurezza aeroportuale a partire dall’arrivo degli arbitri nelle città ospitanti. Tuttavia, ci impegniamo costantemente per migliorare le misure di sicurezza per i funzionari in coordinamento con le autorità locali. Valuteremo attentamente gli incidenti e raccoglieremo preziose informazioni nel pianificare gli eventi futuri”.