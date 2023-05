Roland Garros 2023: Alcaraz approda al terzo turno, Kokkinakis vince la maratona con Wawrinka

Lascia un set per strada Carlos Alcaraz, ma il suo passaggio al terzo turno del Roland Garros non è comunque mai in discussione contro Taro Daniel: il numero 1 del mondo trionfa per 6-1 3-6 6-1 6-2 e lancia la sfida a Denis Shapovalov, precedentemente in grado di sconfiggere Matteo Arnaldi sempre in quattro set. È una giornata in cui tutti i favoriti non sbagliano: Karen Khachanov sconfigge Radu Albot, Alejandro Davidovich Fokina ha la meglio su Luca van Assche e Cameron Norrie sconfigge Lucas Pouille. Bellissima la maratona tra Thanasi Kokkinakis e Stan Wawrinka, con l’australiano che ha battuto l’ex campione di questo torneo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 6-7 6-3. Torna a sorridere anche Diego Schwartzman, che dopo un periodo difficilissimo raggiunge il terzo turno dello Slam parigino per la sesta volta negli ultimi sette anni, in seguito al bel successo in tre set ottenuti ai danni di Nuno Borges.