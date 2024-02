Roger Federer sugli sci con Lindsey Vonn. L’ex sciatrice: “Ci godiamo la vita da ritirati” (VIDEO)

Lindsey Vonn ha postato sui social un video che ritrae l’ex campionessa statunitense sugli sci insieme a Roger Federer. Una coppia inedita sulla neve, con la fuoriclasse del circo bianco che ha dedicato un lungo post allo svizzero. “Normalmente, le persone che ammiri così tanto in qualche modo finiscono per deluderti, ma non Roger – scrive Vonn – E’ lo sportivo per eccellenza, abbiamo parlato tante volte di sciare insieme e non sapevo se sarebbe stato possibile. Ora eccoci qui a sciare, da ritirati e godendoci la vita”. Spazio anche all’ironia, con Vonn che scrive come secondo lei Federer sia il goat (più grande di tutti i tempi) lasciando però intendere che il figlio di Roger la pensi diversamente.

Il post di Lindsey Vonn

I finally got to ski with my friend Roger… yes, @rogerfederer! Have to take some time to really reflect on what it this means to me… I have admired Roger as an athlete, philanthropist and incredible champion for so many years. Normally, people you look up to always let you down… pic.twitter.com/fPGPHzN0fH

— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 10, 2024