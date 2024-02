Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Situazione difficile per gli uomini di Dionisi, la cui panchina potrebbe anche essere a rischio in caso di ulteriore risultato negativo. I granata sono invece in striscia utile e provano a restare nella parte sinistra della classifica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; M. Henrique, Lipani; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Tressoldi, Defrel.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Sazonov, Okereke, Vojvoda, Ricci, Nije, Gineitis, Savva.