Replica Sinner-Alcaraz in chiaro stasera in tv: orario e canale dove vederla Atp 500 Pechino 2023

La replica del match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà visibile stasera in tv e in chiaro: ecco di seguito l’orario e dove vederla, visto che tantissimi stamattina non sono riusciti a seguire l’incontro del torneo Atp 500 di Pechino 2023 al termine del quale l’azzurro, in modo strepitoso, ha battuto il numero uno al mondo, salendo così per la prima volta alla posizione numero quattro del ranking (eguagliando così Panatta) e soprattutto giungendo in finale in Cina. Un match sontuoso dell’altoatesino, sarà possibile rivederlo in replica su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite di Sky, alle ore 21.15 di stasera, martedì 3 ottobre.