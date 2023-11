Atp Finals 2023: un ritrovato Zverev torna a Torino e sogna la terza vittoria

Anche se l’infortunio è ormai alle spalle, Alexander Zverev non è ancora tornato ai suoi massimi livelli, pur avendo fatto ritorno sui grandi palcoscenici. Fatto sta che alle Atp Finals di Torino 2023 sarà uno dei giocatori da tenere maggiormente in considerazione visto il suo feeling con il Master di fine anno. Insieme a Djokovic è infatti l’unico degli otto ai nastri di partenza ad aver trionfato sia al Pala AlpiTour che alla O2 Arena di Londra ed ha sempre dimostrato di potersela assolutamente giocare con i migliori. Sulla carta non è tra i candidati per la vittoria, ma se le condizioni di gioco dovessero favorirlo chissà che non possa provare a dire la sua. In fondo ha già sconfitto almeno una volta in carriera 6 degli altri 7 partecipanti (l’unico che gli manca è Rune, ma tanto non può incontrarlo nella fase a gironi).

ATP FINALS: PROGRAMMA E COPERTURA TV

LE INFO SUL SORTEGGIO

LA SUA STAGIONE: Il 2023 non è stato un anno facile per Sascha, reduce da un serio infortunio che aveva compromesso seriamente la sua stagione precedente. Dopo un avvio così così, il primo risultato importante è arrivato a Dubai con la semifinale raggiunta. Il tedesco tuttavia non è riuscito a darvi continuità e si è spesso fermato agli ottavi nei tornei seguenti. Il vero exploit è arrivato però a Parigi, dove la dea bendata gli ha restituito in parte ciò che gli aveva tolto l’anno precedente. Zverev ha infatti approfittato di un tabellone alla portata e si è spinto fino in semifinale, arrendendosi poi a Casper Ruud.

Dopo una discreta parentesi su erba, con sconfitte in semifinale ad Halle contro Bublik e al terzo turno di Wimbledon per mano di Berrettini, finalmente è arrivato il primo titolo, proprio a casa sua, ad Amburgo, peraltro senza perdere un set. Anche la tournée nordamericana non è andata male dato che ha raggiunto la semifinale a Cincinnati (sconfitto da Djokovic) ed i quarti agli US Open (sconfitto da Alcaraz dopo aver vinto una maratona contro Sinner). Sulle ali dell’entusiasmo, ha vinto il torneo di Chengdu ed ha raggiunto la semifinale a Pechino, mentre nel finale di stagione ha accusato un calo fisiologico e non ha più brillato. E’ comunque riuscito a difendere il guadagno accumulato sugli avversari e staccare il pass per Torino.

RISULTATI PRINCIPALI: Vincitore ad Amburgo e Chengdu, semifinalista al Roland Garros e a Cincinnati.

QUANDO SI É QUALIFICATO: 4 novembre 2023.

ESPERIENZA ALLE ATP FINALS: Per Zverev si tratta della sesta partecipazione in carriera. Dal 2017 al 2021 non aveva mai saltato l’appuntamento, ma poi il brutto infortunio rimediato lo scorso anno a Parigi l’ha costretto ad un anno di stop. In carriera vanta ben due vittorie, nel 2018 a Londra e nel 2021 a Torino. Nelle altre edizioni ha invece collezionato due eliminazione nel round robin ed un’uscita in semifinale.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 7

Titoli vinti: 2

Vittorie/Sconfitte: 53-26

Prize money: $3,715,164

H2H con gli altri Top-10: 2-13