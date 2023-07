Ranking Wta aggiornato a lunedì 31 luglio: Swiatek al comando, Cocciaretto numero 30 al mondo

Ecco il ranking Wta aggiornato al 31 luglio 2023. Al comando c’è sempre Iga Swiatek, che consolida la sua leadership con il titolo conquistato a Varsavia. In top-10 l’unica modifica è l’avvicendamento tra Ons Jabeur e Caroline Garcia, con la finalista di Wimbledon che scavalca la transalpina e sale al numero 5. Da registrare il +12 della nostra Elisabetta Cocciaretto dopo il primo titolo in carriera a Losanna: l’azzurra trova un nuovo best ranking e sale al numero 30 delle classifiche mondiali. La numero 2 d’Italia è Jasmine Paolini, che perde tre posizioni ed è ora in 50ma piazza, scalzando Camila Giorgi (51).

Ranking Wta aggiornato a lunedì 31 luglio

Iga Swiatek (Pol) 9490 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 8845 (–) Elena Rybakina (Kaz) 5465 (–) Jessica Pegula (Usa) 5395 (–) Ons Jabeur (Tun) 4846 (+1) Caroline Garcia (Fra) 4685 (-1) Coco Gauff (Usa) 3390 (–) Petra Kvitova (Cze) 3341 (–) Maria Sakkari (Gre) 3310 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 3106 (–)

30. Elisabetta Cocciaretto 1420 (+12)

50. Jasmine Paolini 1070 (-3)

51. Camila Giorgi 1058 (-1)

66. Martina Trevisan 906 (+10)

72. Lucia Bronzetti 882 (-3)

102. Lucrezia Stefanini 714 (+6)

119. Sara Errani 618 (-7)

174. Nuria Brancaccio 432 (-6)

276. Matilde Paoletti 239 (-2)

328. Silvia Ambrosio 191 (-1)