Ranking Wta aggiornato a lunedì 1 aprile: Swiatek numero uno, che balzo di Collins. Trevisan fuori dalle prime 80

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 1 aprile 2024. Settimana numero 97 al comando delle classifiche per Iga Swiatek, salda al numero uno anche al termine del torneo di Miami. Alle sue spalle Aryna Sabalenka e Coco Gauff, mentre l’unica novità in top 10 corrisponde al balzo in avanti di Maria Sakkari, capace di guadagnare due posizioni e salire al numero 7. La grande protagonista della settimana non può che essere Danielle Collins, vittoriosa in Florida e salita al numero 22 del ranking grazie ad un super +31. Per quanto riguarda i colori azzurri, la numero uno rimane sempre Jasmine Paolini, al 14° posto. Brutte notizie invece per Martina Trevisan e Sara Errani: entrambe hanno perso 20 posizioni, scivolando rispettivamente al numero 81 e 117. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 1 aprile

Iga Swiatek (Pol) 10.835 (-) Aryna Sabalenka (Blr) 8.045 (-) Coco Gauff (Usa) 7.205 (-) Elena Rybakina (Kaz) 5.848 (-) Jessica Pegula (Usa) 4.860 (-) Ons Jabeur (Tun) 4.118 (-) Maria Sakkari (Gre) 4.030 (+2) Qinwen Zheng (Chn) 3.995 (-1) Marketa Vondrousova (Cze) 3.895 (-1) Jelena Ostapenko (Lat) 3.438 (-)

14. Jasmine Paolini 2.865 (-)

48. Lucia Bronzetti 1.231 (+1)

56. Elisabetta Cocciaretto 1.127 (-5)

81. Martina Trevisan 879 (-20)

109. Camila Giorgi 691 (-1)

117. Sara Errani 654 (-20)