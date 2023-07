Ranking Wta aggiornato a lunedì 24 luglio: Swiatek sempre leader, Cocciaretto numero uno d’Italia

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 24 luglio vede Iga Swiatek ancora in testa con distacco invariato su Aryna Sabalenka e sempre Elena Rybakina a chiudere il podio, per tutte e tre si tratta del best ranking. Veniamo alle italiane: leader tricolore è sempre Elisabetta Cocciaretto al numero 42, mentre Jasmine Paolini, finalista perdente a Palermo, risale al numero 47. Stabile Camila Giorgi al numero 50 ma non gioca ormai da due settimane con altrettanti forfait, scende di ben sedici posizioni Lucia Bronzetti al numero 69 in virtù dei punti scaduti di Palermo, un passo indietro anche per Martina Trevisan, ora 76 al mondo, uscita di scena al primo turno in Sicilia ma ieri vincitrice al primo turno ad Amburgo.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 24 luglio

Iga Swiatek (Pol) 9315 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 8845 (–) Elena Rybakina (Kaz) 5465 (–) Jessica Pegula (Usa) 5395 (–) Caroline Garcia (Fra) 4865 (–) Ons Jabeur (Tun) 4846 (–) Coco Gauff (Usa) 3390 (–) Petra Kvitova (Cze) 3341 (–) Maria Sakkari (Gre) 3310 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 3106 (–)

42. Elisabetta Cocciaretto 1170 (–)

47. Jasmine Paolini 1100 (-2)

50. Camila Giorgi 1058 (–)

69. Lucia Bronzetti 882 (-16)

76. Martina Trevisan 847 (-1)

108. Lucrezia Stefanini 656 (-1)

112. Sara Errani 648 (–)

168. Nuria Brancaccio 433 (+12)

274. Matilde Paoletti 247 (-12)

327. Silvia Ambrosio 191 (-3)