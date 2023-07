Milan, Romero: “Contento per il gol contro il Real. Voglio continuare a crescere”

Luka Romero ha parlato ai microfoni di Milan TV, dopo la sconfitta contro il Real Madrid per 3-2. “Sono contento per il gol, quando ho ricevuto il pallone ho pensato solo a calciare. Peccato per il risultato ma dobbiamo continuare così. Mi sono già ambientato subito, i compagni mi stanno aiutando e li ringrazio di questo. Voglio allenarmi e imparare, per me questo è l’importante. Sono contento per i minuti che mi stanno dando”.