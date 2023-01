Ranking Wta aggiornato a lunedì 16 gennaio: best ranking per Trevisan, Cocciarretto entra in top-50

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 16 gennaio 2023. Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile. Iga Swiatek leader indiscussa della classifica, con più del doppio dei punti rispetto alla numero due Ons Jabeur. Un solo cambiamento nella top-10 odierna, con Belinda Bencic che dopo il trionfo ad Adelaide rientra tra le prime proprio in decima posizione. Nuovo best ranking per Martina Trevisan, una posizione in più rispetto a sette giorni. E ovviamente miglior classifica di sempre anche per Elisabetta Cocciaretto, che entra nella top-50 al n°48. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

TOP TEN RANKING WTA

1 Iga Swiatek 11025

2 Ons Jabeur 5140

3 Jessica Pegula 5000

4 Caroline Garcia 4415

5 Aryna Sabalenka 4340

6 Maria Sakkari 3921

7 Coco Gauff 3762

8 Daria Kasatkina 3500

9 Veronika Kudermetova 2800

10 Belinda Bencic 2735

LE ITALIANE

21. Martina Trevisan 1672 (+1)

48. Elisabetta Cocciaretto 1015 (+19)

52. Lucia Bronzetti 996 (-2)

66. Jasmine Paolini 867 (-1)

70. Camila Giorgi 836 (-1)