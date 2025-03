Ecco i ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 31 marzo, ovvero dopo i due tornei di Miami, il Masters 1000 e il Wta 1000. Partendo dalla classifica maschile, balzano all’occhio le 30 posizioni guadagnate da Jakub Mensik, che si è aggiudicato il primo 1000 in carriera battendo Novak Djokovic al termine di un torneo giocato in maniera superlativa. Il giovane ceco sale, così, al 24esimo posto. Qualche posizione più indietro, alla numero 27, ecco Matteo Berrettini: anche per lui Miami ha rappresentato un passo importante nel processo di crescita e di ritorno ai livelli che gli competono.

Per quanto riguarda gli altri spunti, come è noto Jannik Sinner mantiene la testa della classifica nonostante l’assenza per squalifica. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, infatti, non stanno brillando e rimangono a debita distanza. Perde posizioni Daniil Medvedev, che esce dalla top-10 attestandosi all’undicesimo posto. Lorenzo Musetti rimane il secondo miglior italiano confermandosi al 16esimo posto. Sono ancora undici gli azzurri tra i migliori cento giocatori del mondo, nonostante Fabio Fognini perda altre due posizioni scendendo in 99esima.

Ranking Atp, la classifica al 31 marzo

Jannik Sinner (ITA) 10.330 punti Alexander Zverev (GER) 7.645 punti Carlos Alcaraz (ESP) 6.720 punti Taylor Fritz (USA) 5.290 punti Novak Djokovic (SRB) 4.510 punti Casper Ruud (NOR) 3.855 punti Jack Draper (GBR) 3.780 Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.405 punti Andrey Rublev (RUS) 3.440 punti Alex de Minaur (AUS) 3.335 punti

16. Lorenzo Musetti 2.650

27. Matteo Berrettini 1.770

38. Lorenzo Sonego 1.361

39. Matteo Arnaldi 1.340

45. Flavio Cobolli 1.260

57. Luciano Darderi 989

71. Mattia Bellucci 842

93. Luca Nardi 637

97. Francesco Passaro 611

99. Fabio Fognini 607

Ranking Wta, Paolini si riprende il sesto posto

Per quanto riguarda il ranking Wta, l’ottimo torneo di Miami con l’uscita di scena contro l’inarrestabile Aryna Sabalenka ha permesso a Jasmine Paolini di riprendersi subito il sesto posto, perso dopo gli Indian Wells a favore di Mirra Andreeva. Paolini ha brillato a Miami fermandosi solo al penultimo step, firmando il miglior risultato per un’italiana in Florida e tornando a far vedere sprazzi del suo miglior tennis dopo un avvio di stagione difficile, condizionato anche da qualche problema fisico. A trionfare è stata Sabalenka, che aumenta ulteriormente il gap contro Iga Swiatek, alla presa ancora con risultati non all’altezza. Lucia Bronzetti seconda miglior italiana in 62esima posizione, mentre Elisabetta Cocciaretto perde dieci posizioni ed è 82esima.

Aryna Sabalenka (BLR) 10.541 punti Iga Swiatek (POL) 7.470 punti Coco Gauff (USA) 6.063 punti Jessica Pegula (USA) 5.796 punti Madison Keys (USA) 4.949 punti Jasmine Paolini (ITA) 4.843 punti Mirra Andreeva (RUS) 4.775 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.135 punti Paula Badosa (ESP) 3.821 punti Elena Rybakina (KAZ) 3.808 punti

60. Lucia Bronzetti 1.018

85. Elisabetta Cocciaretto 804

124. Sara Errani 590

145. Martina Trevisan 520

148. Lucrezia Stefanini 501

196. Nuria Brancaccio 371