I nuovi ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 6 gennaio 2025, dopo i tornei di Brisbane (combined), Auckland (femminile), Hong Kong (maschile) e Sydney/Perth (United Cup). Poche novità in top 10, dove a guadagnare punti è Taylor Fritz – campione della United Cup con gli Usa – e a perderli è Alexander Zverev, la cui Germania non è riuscita a difendere il titolo proprio in United Cup. L’unico sorpasso è invece quello di Alex De Minaur ai danni di Andrey Rublev, out all’esordio a Hong Kong dopo il titolo dello scorso anno. Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico movimento degno di nota è la posizione guadagnata da Lorenzo Musetti, che sale al numero 16 e si regala un sorteggio sulla carta più agevole all’Australian Open. Di seguito il ranking Atp aggiornato.

Atp ranking aggiornato a lunedì 6 gennaio 2025

Jannik Sinner 11.830 punti Alexander Zverev 7.635 Carlos Alcaraz 7.010 Taylor Fritz 5.350 Daniil Medvedev 5.030 Casper Ruud 4.210 Novak Djokovic 3.900 Alex de Minaur 3.535 (+1) Andrey Rublev 3.520 (-1) Grigor Dimitrov 3.200

Gli altri italiani

16. Lorenzo Musetti 2.600 (+1)

32. Flavio Cobolli 1.512

35. Matteo Berrettini 1.380 (-1)

38. Matteo Arnaldi 1.320 (-1)

44. Luciano Darderi 1.198

54. Lorenzo Sonego 1.026 (-1)

89. Fabio Fognini 637 (+2)

90. Luca Nardi 637 (+2)

101. Mattia Bellucci 605 (+2)

105. Francesco Passaro 571 (+3)

Per quanto riguarda la classifica Wta, invece, non c’è nessun cambiamento in top 10. Va segnalato però l’allungo di Aryna Sabalenka, che vince il torneo di Brisbane e stacca ulteriormente Iga Swiatek. Sorride anche Coco Gauff, che oltre alla vittoria della United Cup con gli Usa si gode anche un prezioso bottino di 500 punti. Si tiene stretta la sua quarta posizione Jasmine Paolini, mentre in top 100 troviamo sempre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito il ranking Wta aggiornato.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 6 gennaio 2025

Aryna Sabalenka 9.656 punti Iga Swiatek 8.120 Coco Gauff 6.888 Jasmine Paolini 5.399 Qinwen Zheng 5.325 Elena Rybakina 4.821 Jessica Pegula 4.671 Emma Navarro 3.551 Daria Kasatkina 3.368 Barbora Krejcikova 3.214

Le altre italiane

55. Elisabetta Cocciaretto 1.048 (-3)

78. Lucia Bronzetti 885 (-5)

107. Sara Errani 717 (-2)

124. Martina Trevisan 592

145. Lucrezia Stefanini 506 (+2)

Movimenti significativi

La sorpresa della settimana in campo femminile non può che essere Polina Kudermetova, capace di raggiungere la finale nel Wta 500 di Brisbane partendo addirittura dalle qualificazioni. Per lui un balzo di ben 50 posizioni e best ranking di numero 57. Sorridono anche le due finaliste del torneo di Auckland: Clara Tauson (41, +9) e Naomi Osaka (50, +7). Nel maschile, invece, recuperano terreno Jiri Lehecka, vincitore a Brisbane (24, +4) e Alexandre Muller, campione a Hong Kong (56, +11). Molto bene anche Kei Nishikori, che ritorna tra i primi 100 del mondo grazie alla finale raggiunta in Asia (74, +32).