Ecco i ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 7 aprile, ovvero dopo una settimana ricca di tornei, tra quelli maschili a Bucarest, Marrakech e Houston e quelli femminili a Charleston e Bogotà. Partendo dalla classifica maschile, due azzurri sono stati grandi protagonisti proprio in Romania e in Marocco. In particolare, Flavio Cobolli ha trionfato a Bucarest, aggiudicandosi il suo primo titolo Atp in carriera. Un successo strepitoso per il romano, che fa un grande balzo avanti, di ben nove posizioni, portandosi al 36esimo posto. Anche Luciano Darderi fa segnare un bel “+9” alla voce posizioni guadagnate, dopo aver vinto il titolo a Marrakech: l’italoargentino è ora 48esimo. Vittorie molto importanti per i due azzurri, arrivate dopo mesi complicati per entrambi, che sperano ora di ritrovare quella fiducia necessaria ad affrontare le prossime sfide.

Rimane di fatto invariata la situazione in top-10, se non fosse per alcuni punti scaduti a Casper Ruud che lo fanno scendere al settimo posto, facendo di conseguenza guadagnare una posizione a Jack Draper per il suo nuovo best ranking in sesta posizione. Inoltre, in top-100 ora gli italiani tornano a essere dieci, invece di undici, visto che Fabio Fognini ha perso 14 posizioni scivolando al 113esimo posto.

Ranking Atp, la classifica al 7 aprile

Jannik Sinner (ITA) 10.330 punti Alexander Zverev (GER) 7.645 punti Carlos Alcaraz (ESP) 6.720 punti Taylor Fritz (USA) 5.290 punti Novak Djokovic (SRB) 4.510 punti Jack Draper (GBR) 3.780 punti Casper Ruud (NOR) 3.765 punti Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.445 punti Andrey Rublev (RUS) 3.440 punti Alex de Minaur (AUS) 3.335 punti

16. Lorenzo Musetti 2.650

34. Matteo Berrettini 1.530

36. Flavio Cobolli 1.500

40. Matteo Arnaldi 1.340

41. Lorenzo Sonego 1.336

48. Luciano Darderi 1.154

66. Mattia Bellucci 885

93. Luca Nardi 637

98. Francesco Passaro 611

Ranking Wta, Pegula sale al terzo posto

Per quanto riguarda il ranking Wta, la vittoria di Charleston permette a Jessica Pegula di salire al terzo posto, scalzando la connazionale Coco Gauff, eguagliando così il suo best ranking dopo due anni e mezzo. In testa rimane salda la posizione di Aryna Sabalenka, che mantiene oltre tremila punti di vantaggio su Iga Swiatek, mentre Jasmine Paolini si conferma al sesto posto. Lucia Bronzetti guadagna una posizione ed è 59esima, mentre Elisabetta Cocciaretto ne perde quattro ed è 89esima. Anche Sara Errani perde molto, ben 28 posizioni, assestandosi ora in 152esima posizione.

Aryna Sabalenka (BLR) 10.541 punti Iga Swiatek (POL) 7.470 punti Coco Gauff (USA) 6.063 punti Jessica Pegula (USA) 5.796 punti Madison Keys (USA) 4.949 punti Jasmine Paolini (ITA) 4.843 punti Mirra Andreeva (RUS) 4.775 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.135 punti Paula Badosa (ESP) 3.821 punti Elena Rybakina (KAZ) 3.808 punti

59. Lucia Bronzetti 1.018

89. Elisabetta Cocciaretto 773

146. Martina Trevisan 520

149. Lucrezia Stefanini 501

152. Sara Errani 492