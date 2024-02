Ranking Atp aggiornato a lunedì 5 febbraio: Sinner resta al quarto posto, best ranking per Cobolli

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 5 febbraio 2024. Resta invariata la top 10, con Novak Djokovic che continua a guardare tutti dall’alto, tallonato da Carlos Alcaraz. Completano il quartetto – che ha oltre tremila punti di vantaggio sugli altri – il russo Daniil Medvedev e l’azzurro Jannik Sinner, sempre primo nella Race e determinato al sorpasso nei prossimi mesi. La notizia più lieta per il tennis azzurro è il best ranking di Flavio Cobolli, che in virtù dei quarti di finale raggiunti a Montpellier ha guadagnato cinque posizioni, portandosi a ridosso della top 70. Di seguito la nuova graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

Novak Djokovic (Srb) 9.855 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 9.255 (–) Daniil Medvedev (Rus) 8.765 (–) Jannik Sinner (Ita) 8.310 (–) Andrey Rublev (Rus) 5.050 (–) Alexander Zverev (Ger) 5.030 (-) Holger Rune (Den) 3.775 (–) Hubert Hurkacz (Pol) 3.540 (–) Taylor Fritz (Usa) 3.195 (+3) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3.025 (-)

27. Lorenzo Musetti 1.480 (-1)

41. Matteo Arnaldi 1.046 (-3)

46. Lorenzo Sonego 1.010 (–)

71. Flavio Cobolli 779 (+5)

103. Fabio Fognini 605 (-1)

111. Giulio Zeppieri 560 (-1)

114. Luca Nardi 548 (+3)

124. Matteo Berrettini 512 (-)