Ranking ATP aggiornato a lunedì 8 aprile: Berrettini 84esimo, nove italiani in top 100

Nove italiani nella top 100 del ranking ATP, solo uno in meno del record di presenze azzurre da quando esiste il ranking computerizzato (1973). E la new entry stavolta è il volto finalmente sorridente di Matteo Berrettini, che a Marrakech conquista il suo ottavo titolo in carriera nel circuito maggiore e sale in 84esima posizione, scalando 51 posti. Si tratta del primo titolo dal trionfo al Queen’s del 2022 e il primo sulla terra battuta da Belgrado 2021, ma soprattutto è un’iniezione di fiducia non indifferente per un grande talento del tennis italiano costretto a fare i conti nel recente passato con i problemi fisici. Primo azzurro rimane naturalmente Jannik Sinner, secondo con 8.710 punti. Tra i movimenti della top 10 si registra il salto di Hubert Hurkacz, che sale in ottava posizione, con Casper Ruud che retrocede in decima. Si avvicina ai piani alti Ben Shelton che con il trionfo di Houston si porta in quattordicesima piazza. Ventiquattresima posizione per Lorenzo Musetti, mentre Matteo Arnaldi perde tre posti ed è trentottesimo. Lorenzo Sonego si porta in cinquantasettesima posizione, scalando quattro posti. In top 10 anche Flavio Cobolli (63°), seguito da Luciano Darderi (64°, +8) che si gode il nuovo best ranking dopo la semifinale di Houston. Spazio anche a Luca Nardi (76°) e Fabio Fognini (94°, +6).

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 8 APRILE

Novak Djokovic (Srb) 9.725 (-) Jannik Sinner (Ita) 8.710 (-) Carlos Alcaraz (Esp) 8.645 (-) Daniil Medvedev (Rus) 7.165 (-) Alexander Zverev (Ger) 5.415 (-) Andrey Rublev (Rus) 4.890 (-) Holger Rune (Den) 3.795 (-) Hubert Hurkacz (Pol) 3.665 (+2) Grigor Dimitrov (Bul) 3.540 (-) Casper Ruud (Nor) 3.465 (-2)

24. Lorenzo Musetti 1.590 (-)

38. Matteo Arnaldi 1.121 (-3)

57. Lorenzo Sonego 905 (+4)

63. Flavio Cobolli 880 (-)

64. Luciano Darderi 875 (+8)

76. Luca Nardi 748 (-1)

84. Matteo Berrettini 720 (+51)

94. Fabio Fognini 642 (+6)