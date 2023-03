Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 marzo: Rune balza in ottava posizione, guadagna Sonego

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 marzo. Daniil Medvedev conquista a Dubai il terzo titolo consecutivo e guadagna un’altra posizione in classifica, tornando tra i primi sei ai danni del connazionale Rublev, battuto proprio negli Emirati Arabi. Best ranking per Holer Rune, che in seguito alla semifinale ottenuta ad Acapulco sale fino in ottava posizione. Perde tre posizioni Lorenzo Musetti, mentre Matteo Berrettini ne guadagna una dopo i quarti in Messico. Buon balzo in avanti di Lorenzo Sonego, che rientra tra i primi 60. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 marzo

Novak Djokovic 7.160 Carlos Alcaraz 6.780 Stefanos Tsitsipas 5.805 Casper Ruud 5.560 Taylor Fritz 3.795 Daniil Medvedev 3.775 (+1) Andrey Rublev 3.660 (-1) Holger Rune 3.321 (+2) Rafael Nadal 3.315 (-1) Felix Auger-Aliassime 3.245 (-1)

GLI ITALIANI

13. Jannik Sinner 2.655 (-1)

21. Lorenzo Musetti 1.855 (-3)

23. Matteo Berrettini 1.780 (+1)

60. Lorenzo Sonego 835 (+7)

88. Fabio Fognini 643 (-6)

91. Marco Cecchinato 605 (-)