Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 febbraio: top 10 invariata, Sonego perde 5 posizioni

Aggiornato il Ranking Atp a lunedì 6 febbraio. Nessuna rivoluzione nella top-10 maschile, solo qualche piccolo cambiamento in top 20. Novak Djokovic, fresco di decimo trionfo a Melbourne, resta in prima posizione mondiale davanti a Carlos Alcaraz, ancora fermo ai box. La situzione degli italiani resta invariata. Jannik Sinner è n°17, con Lorenzo Musetti si gode il best ranking al n°18 mentre Matteo Berrettini è ventiduesimo. Perde 5 posizioni Sonego, ne guadagna 4 Fognini. Restando agli italiani, oltre la top 100, balzo di Matteo Arnaldi (n.110) e Raul Brancaccio (n.124). Le altre modifiche rilevanti riguardano Frances Tiafoe e Pablo Carreno Busta che scalano una posizione rispettivamente in 14esima e 15esima. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 febbraio

Novak Djokovic 7.070 Carlos Alcaraz 6.730 Stefanos Tsitsipas 6.195 Casper Ruud 5.765 Andrey Rublev 4.200 Rafael Nadal 3.815 Felix Auger-Aliassime 3.715 Taylor Fritz 3.410 Holger Rune 3.046 Hubert Hurkacz 2.995

GLI ITALIANI

17. Jannik Sinner 2.195 (-)

18. Lorenzo Musetti 1.900 (-)

22. Matteo Berrettini 1.780 (-)

56. Lorenzo Sonego 835 (-5)

58. Fabio Fognini 823 (+4)

93. Marco Cecchinato 572 (+2)