Rafa Nadal: “Roland Garros? Deciderò dopo Roma”

“Roland Garros? Vorrei avere una visione chiara di ciò che accadrà, ma oggi non ce l’ho. Deciderò dopo Roma”. Lo ha detto in conferenza stampa Rafa Nadal dopo la sconfitta per 7-5 6-4 contro Jiri Lehecka alle porte dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’intenzione è quella di fare un passo alla volta, valutando ogni indicazione fornita dal suo fisico: “Cercherò di giocare a Roma, è un altro torneo speciale per la mia carriera, che ho vinto dieci volte – spiega -. Ho vissuto tante belle emozioni. Sognavo quest’anno di giocare una volta ancora i tornei dove ho ottenuto tanti successo, purtroppo ho dovuto saltare Montecarlo. Roma è sicuramente uno di questi, un torneo che mi piace molto. Voglio esserci, voglio giocar bene, voglio ancora essere competitivo”. Quella di Madrid è stata una notte speciale: “Non volevo versare un mare di lacrime, anche se mi sono trattenuto. Ho finito il mio percorso qui a Madrid, ma non ho ancora finito il mio percorso con la racchetta in mano – aggiunge Nadal -. È stata una notte a dir poco emozionante, ma forse non è il momento di lasciare andare tutto quello che ho dentro a livello di emozioni che ho da tempo. C’è una strada da percorrere. Ho fatto passi avanti, non ho dubbi, e ora è il momento di vedere se riesco a consolidare quei progressi. È stata una settimana incredibilmente positiva, davvero. Ultima volta in Spagna? Non lo so, anche se è probabile lo sia. C’è una Coppa Davis, che però potrebbe essere esclusa per la posizione in calendario, ma alla fine non si può mai sapere. Se questa è stata l’ultima volta in Spagna, avrò un bel ricordo”, spiega.