Quanto guadagna Jannik Sinner da numero 1 al mondo? Cifre, soldi e montepremi

Quanto guadagna Jannik Sinner da numero 1 al mondo? Questa è la domanda che si pongono appassionati di tennis o semplici curiosi dopo che il tennista azzurro si è garantito la prima piazza del ranking. In virtù del ritiro di Novak Djokovic a causa di una lesione al menisco del ginocchio, Sinner lo sorpasserà al termine del Roland Garros e il prossimo 10 giugno diventerà il primo italiano di sempre ad essere numero uno del mondo. Andiamo perciò a scoprire insieme cifre, soldi, montepremi e tutto quello che c’è da sapere su quanto incassa Jannik Sinner.

In uno sport come il tennis, a livello di guadagni essere il numero 1, 10 o 100 fa la differenza fino a un certo punto. Non c’è infatti uno stipendio fisso, ma gli incassi dipendono dai risultati ottenuti nei tornei. In sostanza, più vinci più guadagni e di conseguenza più scali la classifica. Non è un caso, dunque, che le cifre guadagnate in carriera da Sinner siano coerenti con il numero uno al mondo. A livello di montepremi, Jannik ha incassato nel corso della sua carriera 19 milioni 771mila euro, ai quali andrà aggiunto il guadagno del Roland Garros, che ovviamente varierà a seconda del risultato finale dell’azzurro. Avendo raggiunto la semifinale, Sinner si è già assicurato 650mila euro, che potrebbero diventare 1 milione e 200mila in caso di finale e addirittura 2 milioni e 400mila in caso di vittoria (IL MONTEPREMI COMPLETO DEL TORNEO).

Detto ciò, un tennista – specialmente se di alto livello – non guadagna soltanto dai montepremi dei tornei ma anche dai bonus che l’Atp mette a disposizione (che si sanno però solo a fine anno) e soprattutto dagli sponsor. E basta accendere la televisione oppure leggere un magazine per capire che Sinner ne ha tanti visto che compare spesso nelle pubblicità oppure fa da testimonial di vari brand. Ovviamente i dettagli economici di questi accordi non vengono resi noti, ma è scontato rimarcare che si viaggi su cifre piuttosto alte, sia per il prestigio di tali sponsor (Intesa Sanpaolo, De Cecco, La Roche Posay per citarne alcuni) sia per la popolarità raggiunta da Sinner, molto richiesto e dunque chiamato a valutare con attenzione le tante proposte. Quantificare i guadagni da tutte le sponsorizzazioni è praticamente impossibile, ma è altamente probabile che ogni anno Sinner incassi qualche altro milione sotto questo aspetto.