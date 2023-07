Qualificazioni Wta Palermo 2023: Spiteri, Zantedeschi, Brancaccio e Colmegna al turno decisivo

Giornata positiva per le azzurre la prima del tabellone di qualificazione al torneo Wta di Palermo 2023. I Palermo Ladies Open partono con un match da oltre quattro ore, vinto dalla serba Ristic sulla turca Buyukakcay, che costringe Deborah Chiesa (che ha sostituito in extremis l’infortunata Matilde Paoletti) e Gaia Greco a iniziare il derby azzurro di primo turno cadetto poco prima della mezzanotte sul centrale, e vi aggiorneremo domattina sull’esito. Nel frattempo, due le italiane che non riescono a raggiungere il turno decisivo per l’approdo al main draw, vale a dire Angelica Moratelli, 385 del ranking, che si arrende alla russa Prozorova in due set col punteggio di 6-4 7-5 e Giada Di Paola, che purtroppo viene travolta con un doppio bagel per 6-0 6-0 dalla maltese Curmi.

Per il resto, però, buoni riscontri per le azzurre come detto. Avanza al secondo (e decisivo) turno di qualificazioni Martina Colmegna, 372 del ranking, che come da pronostico ha battuto la tedesca Wagner in due set col punteggio di 6-4 6-2, mentre ha dovuto lottare passando dal terzo set (dominato) Aurora Zantedeschi, 626 del ranking, che a sorpresa è riuscita ad avere la meglio di Sada Nahimana, tennista del Burundi, col punteggio di 6-4 3-6 6-0. In serata, applausi scroscianti per la beniamina di casa, Dalila Spiteri: la siciliana di Licata, ma di base proprio al Country per i suoi allenamenti giornalieri, ha battuto la statunitense 215 al mondo Baptiste, col punteggio di 6-1 2-6 6-2. Infine, altro scontro Italia-Usa in tarda serata tra Nuria Brancaccio e la Gleason: l’azzurra è dominante nel primo set e lo vince per 6-2, la sua rivale si scioglie come neve al sole nel secondo parziale che si chiude con un secco 6-0.