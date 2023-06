Qualificazioni Wimbledon 2023: Gigante, Arnaldi e Bellucci al turno decisivo, fuori Nardi e Zeppieri

Impegnato nelle qualificazioni di Wimbledon, Matteo Gigante ha ottenuto una bellissima vittoria su Gabriel Diallo e si è qualificato per il turno decisivo. 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del laziale, che ha chiuso i conti al termine di 1 ora e 19 minuti di puro spettacolo. Un solo break concesso da Gigante, tra l’altro all’unica palla break avuta a disposizione dal canadese, 74% di punti vinti con la prima e 64% con la seconda: sono questi dati che testimoniano tutta la solidità messa in campo oggi dal numero 254 del mondo, ora ad un solo successo dal coronare il sogno. Tra sé e il main draw di Wimbledon c’è solo il francese Harold Mayot: il numero 180 dell’ATP Ranking ha avuto la meglio di James Duckworth, settima forza del seeding, grazie ad un 6-4 6-4 piuttosto netto e non ha mai ceduto il servizio nelle due partite giocate sino a questo momento.

Va alla grande anche Matteo Arnaldi, che sta al momento onorando la testa di serie numero 1 che si è guadagnato in tabellone grazie ai suoi ultimi risultati: a farne le spese è stato Federico Gaio, che dovuto cedere per 7-6 6-4 dopo 1 ore e 35 minuti di lotta. Match intenso, equilibrato e in cui c’è stato solamente un break, quello che ha fatto la differenza poi nel secondo set. Al sanremese serve un’altra vittoria per arrivare a disputare il suo secondo main draw Slam della carriera: il rivale da sconfiggere sarà Frederico Ferreira Silva, oggi vittorioso su Emilio Gomez grazie al punteggio di 6-2 6-4. Conquista un bel successo anche Mattia Bellucci, anche lui dunque vicinissimo ad un posto nel tabellone principale: il numero 160 del mondo ha sconfitto Raphael Collignon per 6-4 6-4 e si è guadagnato l’accesso al terzo turno, dove ad attenderlo c’è Dominic Stricker.

Esce di scena, invece, Luca Nardi: obiettivamente il suo match contro Taro Daniel era sulla carta molto complesso e, infatti, il nipponico ne è venuto fuori senza dover soffrire eccessivamente. 6-3 6-3 lo score con cui, dopo 1 ora e 26 minuti, a trionfare è stato il numero 105 del mondo: nel prossimo turno se la vedrà con Zizou Bergs o con Kimmer Coppejans. Termina la corsa anche per Giulio Zeppieri: il nativo di Latina si è inchinato davanti alla qualità e all’esperienza di Lucas Pouille, con l’ex numero 10 del mondo che si è imposto in rimonta per 6-7 6-3 6-3.