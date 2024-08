Qualificazioni US Open 2024: fuori anche Napolitano, sconfitto in due set da Kasnikowski

Secondo turno delle qualificazioni fatale anche per Stefano Napolitano, che dice così addio alle sue possibilità di accedere al tabellone principale dello US Open 2024. Il tennista biellese ha rimediato infatti una sconfitta in due set contro il polacco Maks Kasnikowski, che ha trionfato con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Prova sotto tono per l’azzurro, che non è riuscito a replicare la grande prestazione offerta ieri contro la testa di serie numero 2 Yannick Hanfmann: oggi sono infatti arrivati troppi errori, soprattutto con il dritto, e anche il servizio ha offerto meno certezze.

Dall’altra parte invece ottima performance del classe 2003, molto solido e con pochissime sbavature. Continua dunque il buon momento di Kasnikowski, che dopo il successo di ieri contro Emilio Nava si giocherà ora l’accesso al tabellone principale dello US Open 2024 contro il vincente del derby francese tra Antoine Escoffier e Benjamin Bonzi. La pattuglia azzurra delle qualificazioni perde invece un altro componente: dopo le sconfitte all’esordio di Gigante, Vavassori e Pellegrino, sono arrivate oggi al secondo turno quelle di Passaro e Napolitano, oltre che di Stefanini nel femminile. L’ultimo baluardo in gara rimane Mattia Bellucci, impegnato in nottata contro l’argentino Federico Gomez.