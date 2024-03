Qualificazioni Masters 1000 Miami 2024: Vavassori eroico in rimonta, Nardi eliminato da Mensik

Andrea Vavassori avanza al turno decisivo delle qualificazioni al tabellone principale del torneo Masters 1000 di Miami 2024. Con un’eroica rimonta, trovandosi più volte a un passo dal baratro, l’esperto azzurro estromette il croato Duje Ajdukovic con il punteggio di 4-6 7-6(2) 7-6(5) in due ore e trentotto minuti di gioco, e nella giornata di martedì sfiderà il monegasco Vacherot per un posto al primo turno del Miami Open. Nel primo set il numero 117 al mondo strappa il servizio a Vavassori nel terzo game e c’è anche la chance del doppio break nel settimo gioco, in questo caso l’azzurro risponde presente, ma serve bene il croato e vince 6-4 il primo parziale. Nel secondo set l’italiano annulla una palla break e per il resto nessun sussulto fino al tie-break che premia il numero 148 del mondo per 7-2. Non molla mai Wave e lo dimostra anche a inizio terzo set, quando va subito sotto 0-3 subendo break nel secondo game, salvo poi strappare il servizio all’avversario, a zero, nel settimo gioco, riportandosi poi on serve e trascinando tutto ancora al tie-break, che lo premia di nuovo, stavolta per 7-5.

Niente da fare, invece, per Luca Nardi. Il tennista marchigiano, reduce dalla clamorosa vittoria contro Djokovic a Indian Wells, non sarà di scena a Miami. Sfortunatissimo il top-100 azzurro per via del sorteggio che lo ha frapposto, lui che era il venticinquesimo della lista e dunque il primo a non essere testa di serie, al numero 4 del tabellone cadetto Jakub Mensik. Il ceco numero 70 al mondo è chirurgico: un break nel nono game del primo set gli consente poi di servire e vincere 6-4 dopo tanto equilibrio fino ad allora, poi nel secondo set trova sì due break, ma annulla due palle per il controbreak, stringendo i denti e chiudendo sul 6-2. Per il giovane italiano questa volta non ci sono le luci dei riflettori.