Qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2024: Nardi in finale, Gaio eliminato

Proseguono le qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells 2024. Luca Nardi domina il francese Atmane, numero 136 Atp, nel primo turno. 6-4 6-0 per classe 2003 di Pesaro, testa di serie numero 11 del tabellone. Match senza storia con l’azzurro che ha gestito un vantaggio di due break nel primo set chiudendo 6-4 in 47 minuti. Il secondo parziale è dominio Nardi, che toglie la battuta tre volte ad Atmane e archivia la pratica in 27 minuti. All’ultimo turno se la vedrà con Goffin, che ha piegato al terzo set Cressy. Sono due i precedenti. Uno agli Internazionali d’Italia 2023, con vittoria del belga in rimonta al terzo set, uno nelle qualificazioni del 250 di Astana 2022, con successo dell’azzurro. Esce di scena Gaio, che vince solo tre game contro Rodionov. Il punteggio recita 6-1 6-2 per l’austriaco in un’ora e otto minuti di gioco. Rodionov avanza al turno finale, dove affronterà Moreno De Alboran, uscito vincente dalla partita con Meligeni Alves. Nelle altre partite, Shang sorprende Nishioka al terzo set. Un redivivo Pouille piega Hijikata al terzo. Eliminati Gaston e Mmoh per mano di Kudla e Bagnis.