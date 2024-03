Nba 2023/2024: Clippers ko a Milwaukee, Minnesota torna in testa a ovest

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024. Milwaukee batte i Los Angeles Clippers in casa 113-106. La squadra di Doc Rivers sembra aver ingranato e mette in fila la sesta vittoria, di cui tre tra Minnesota, Phila e Leonard e compagni. Torna a brillare Lillard che, in assenza di Antetokounmpo, mette 41 punti con 4 rimbalzi e 4 assist. Contributo decisivo di Bobby Portis, con 28 punti e 16 rimbalzi in uscita dalla panchina. Non bastano ai Clippers i 58 punti combinati da Harden e George, 29+29. Minnesota batte Portland e torna in vetta alla Western Conference. Solita doppia doppia per Gobert (25+16). Sponda Trail Blazers, bene Simons con 34 punti e 14 assist. Timberwolves che superano Oklahoma, caduta in casa dei Los Angeles Lakers 116-104. Sono 26 per Russell e 24 per Davis. Tripla doppia sfiorata per Lebron James (19+11+8). Delude Gilgeous-Alexander, che chiude con 20 punti e il 38% dal campo. Non rispondono presenti nemmeno Holmgren, 15+7 rimbalzi, e Jalen Williams, 7 punti e 2/9 dal campo. Continua a perdere Washington, 15ª sconfitta in fila, e lo fa in casa di Utah 127-115. Sono 38+10+7 per Jordan Clarkson e 29+7 assist per Sexton. Doppia doppia per Collins (17+15). Un buon Poole, 32 punti e 61% al tiro, non basta ai Wizards per evitare il 52° ko stagionale (9V-52P). Torna a vincere, dopo cinque sconfitte, Memphis, che passa in casa di Brooklyn 106-102. Bene Kennard con 25 punti e 7 assist. Doppia doppia per Laravia (14+10 rimbalzi). Niente da fare per i Nets, a cui non bastano i 21 punti di Claxton.

