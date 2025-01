Risveglio amaro per il tennis italiano: nella notte sia Luca Nardi che Lorenzo Sonego sono stati sconfitti nel loro incontro di secondo turno nell’Atp 250 di Auckland 2025. Nardi ha ceduto il passo al belga Bergs in due rapidi set, mentre Sonego ha lottato per due ore contro Michelsen, capitolando comunque per 2-0. Resta senza azzurri dunque l’evento di scena sul cemento neozelandese. Si trattava anche degli unici due rimasti nei tornei in programma questa settimana, perciò le speranze del tennis nostrano possono d’ora in poi essere riposte esclusivamente sull’Australian Open.

Bergs b. Nardi 6-1 6-4

Bravo a superare le qualificazioni e fortunato al primo turno per il ritiro del connazionale Cobolli, il tennista di Pesaro non è riuscito a ripetersi contro Zizou Bergs. Il belga, proveniente anche lui dalle qualificazioni, ha avuto la meglio in 1h22′ di gioco. Nel primo set non c’è stata storia: Bergs ha perso un solo 15 al servizio, mentre Luca ha faticato incredibilmente in battuta, subendo due break e salvando quattro chance nell’unico game vinto.

Più lottata la seconda frazione, in cui c’è stata la reazione che si attendeva da Nardi, bravo a salire di livello e issarsi sul 4-1. Spalle al muro, il belga ha però trovato il modo per tornare padrone del match e ribaltare il set. Ben 5 i giochi vinti consecutivamente, grazie ai quali ha fatto suo il set per 6-4 e mandato definitivamente al tappeto Nardi. Luca saluta dunque la Nuova Zelanda e volerà a Melbourne per disputare per la prima volta in carriera l’Australian Open. Bergs accede invece ai quarti e se la vedrà contro Carballes Baena.

Michelsen b. Sonego 7-6 6-2

Eliminato anche Sonego, bravo a tenere in campo il più quotato Michelsen per due ore, senza però di fatto avere quasi nessuna chance per indirizzare il match dalla sua parte. Nella frazione d’apertura, il massimo che è riuscito a fare l’azzurro è stato arrivare una volta 0-30 e un’altra 15-30 nei turni di risposta. Ha fatto decisamente meglio l’americano, in grado di procurarsi ben sei palle break (di cui tre set point), senza però sfruttarne nessuna. E qui va dato merito a Lorenzo per aver sempre tenuto la battuta ed essere uscito indenne da momenti delicati, portando il set al tie-break. Purtroppo il copione non è cambiato e Michelsen ha prevalso per 7 punti a 3.

Il secondo set è invece iniziato subito in salita per Sonego, che ha perso la battuta nel game inaugurale. L’opportunità del contro break si è presentata nel quarto gioco, ma il piemontese ha sprecato tre palle break. Come se non bastasse, Sonego ha accusato anche il contraccolpo e nel gioco seguente ha subito un nuovo break, che di fatto ha messo un punto esclamativo sull’incontro. Poco dopo, Michelsen ha chiuso 6-2 e si è regalato l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il connazionale Basavareddy, capace di estromettere il campione in carica Tabilo.

Dove vedere l’Atp 250 di Auckland in tv

La diretta televisiva del torneo di Auckland è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante il torneo, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.

Montepremi

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

Punti per il ranking Atp

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti