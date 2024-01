Qualificazioni Australian Open 2024: Nuria Brancaccio eliminata, Harriet Dart vince in due set

Dopo Lucrezia Stefanini, eliminata ieri da Lesley Pattinama Kerkhove, anche Nuria Brancaccio saluta le qualificazioni dell’Australian Open 2024 al primo turno. L’azzurra, numero 201 del mondo, ha perso 6-2 7-6(4) contro Harriet Dart, numero 114 WTA. Primo set in avvio sulle montagne russe: Brancaccio subisce subito due break consecutivi, riuscendo a limitare i danni con il controbreak immediato al secondo gioco. Poi non sfrutta una palla break e permette a Dart di salire sul 3-1. La 27enne londinese difende il break di vantaggio, ma lo fa a fatica, riuscendo a cancellare un’altra palla break al sesto gioco. Subito dopo però è lei a piazzare il nuovo allungo, che le permette di chiudere sul 6-2. Copione identico in apertura di secondo set. Ma stavolta Brancaccio riesce a rimontare da sotto 1-3 e a trascinare il parziale al tie-break. La britannica è comunque più lucida e archivia la contesa sul 7-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Rimangono dunque sei le italiane nel main draw femminile del primo Slam della stagione. Occhi puntati su Jasmine Paolini (n.30 WTA), Elisabetta Cocciaretto (n.45), Camila Giorgi (n. 55), Lucia Bronzetti (n.56), Martina Trevisan (n.60) e Sara Errani (n.101), rientrata in tabellone dopo il forfait di Madison Keys.