Qualificazioni Atp Barcellona 2024: Vavassori e Mager eliminati al turno decisivo

Domenica amara per il tennis italiano a Barcellona, dove andava in scena il turno decisivo delle qualificazioni al torneo Atp 500. Gianluca Mager si è infatti fermato ad un passo dal main draw, rimediando una sonora sconfitta per mano dell’argentino Marco Trungelliti: un 6-3 6-1 in 66 minuti di gioco che non lascia spazio a interpretazioni. Eliminato pure Andrea Vavassori, il quale scendeva in campo con i favori del pronostico ma ha ceduto il passo al francese Harold Mayot. Il tennista di Pinerolo è stato battuto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h25′ di gioco, non riuscendo dunque a bissare il main draw centrato a Miami, dove riuscì a superare le qualificazioni. Per entrambi c’è però ancora una speranza: il forfait di Carlos Alcaraz ha fatto sì che verrà ripescato in tabellone un lucky loser; la speranza è che la dea bendata possa sorridere ad uno dei due italiani.

