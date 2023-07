Prosecuzione Bronzetti-Zidansek oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Lucia Bronzetti sfiderà Tamara Zidansek nella prosecuzione del match di primo turno del WTA 250 di Losanna 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Il match è stato interrotto all’inizio del secondo set (1-0 per Bronzetti) dopo che la giocatrice slovena aveva conquistato agevolmente il parziale d’apertura per 6-2. Chiamata alla rimonta dunque la giocatrice azzurra, che deve recuperare lo svantaggio ma soprattutto dimostrare di poter impensierire l’ostica Zidansek, cosa che finora non è riuscita a fare. La speranza è che la notte abbia portato consiglio e che magari Lucia possa trovare la chiave per portare l’inerzia del match dalla sua parte.

Bronzetti e Zidansek torneranno in campo per la prosecuzione del match oggi, mercoledì 26 luglio, come secondo match numero 1 a partire dalle ore 11. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prosecuzione del primo turno tra Bronzetti e Zidansek garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.