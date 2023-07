Calciomercato, Al Nassr: contatti con il Bayern Monaco per Manè

Dopo un solo anno Manè potrebbe dire addio al Bayern Monaco. Sul giocatore senegalese si sarebbe avventato l’Al Nassr, pronto a offrire per l’ex Liverpool. Gli emissari del club saudita si sono recati in Giappone, dove il Bayern è in tournée, per parlare con gli agenti di Manè. “Ne siamo informati ma siamo solo a dei colloqui iniziali, bisogna aspettare e vedere”, si è limitato a commentare Herbert Hainer, presidente del club. Al Nassr che andrebbe ad aggiungere Mané al nuovo acquisto Brozovic e a Cristiano Ronaldo.