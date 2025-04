Prosegue con quattro tornei tra ATP e WTA la stagione sulla terra battuta durante la settimana che va dal 14 al 20 aprile. Gli uomini dopo il Masters 1000 di Montecarlo si spostano a Barcellona e Monaco di Baviera per due tornei di categoria ATP 500, mentre le donne dopo il weekend di Billie Jean King Cup tornano sul circuito con lo storico 500 di Stoccarda e il 250 di Rouen.

14- 20 APRILE

ENTRY LIST ATP 500 BARCELLONA

ENTRY LIST ATP 500 MONACO DI BAVIERA

ENTRY LIST WTA 500 STOCCARDA

ENTRY LIST WTA 250 ROUEN

ALCARAZ GUIDA IL SEEDING A BARCELLONA

Lo scorso anno in Catalogna l’attesa era tutta per Rafa Nadal, che tornava a calcare i campi in terra rossa verso quello che era l’ultimo obiettivo della sua carriera, ovvero i Giochi di Parigi. Poi non è finita nel migliore dei modi, ma il ricordo di quelle settimane tra Barcellona e il saluto a Roma è certamente ancora vivo nella memoria di tanti appassionati.

Quest’anno non c’è quindi Rafa, ma ci penserà comunque Carlos Alcaraz a portare al sold out le tribune del circolo catalano per uno degli eventi con più tradizione del calendario ATP. Il tabellone si riduce rispetto al passato e come tutti i tornei 500 sarà composto da 32 giocatori, con Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas primi avversari in ordine di classifica del tennista n°3 al mondo. L’Italtennis si presenta al via con Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi in main draw e Mattia Bellucci e Fabio Fognini nelle qualificazioni. Forfait di Lorenzo Sonego dopo le due sconfitte consecutive patite a Marrakech e nel Principato di Monaco.

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA

Lunedì 14 aprile – Primo turno

Martedì 15 aprile – Primo turno

Mercoledì 16 aprile – Secondo turno

Giovedì 17 aprile – Secondo turno

Venerdì 18 aprile – Quarti di Finale

Sabato 19 aprile – Semifinali

Domenica 20 aprile – Finale

HURKACZ E FRITZ RINUNCIANO A MONACO

A proposito di ritiri, ne sono arrivati un paio di una certa importanza dall’ATP 500 di Monaco di Baviera, che perde sia Taylor Fritz che Hubert Hurkacz. Entrambi accusano da diverse settimane dei fastidi di natura fisica e rinviano quindi il loro esordio sulla terra. Strada spianata, in teoria, per il numero uno del tabellone Alexander Zverev, unico top-10 al via. Ovviamente il campo in questi ultimi due mesi ci ha detto cose diverse, quindi chissà se il tedesco riuscirà a riprendersi davanti al suo pubblico. Gli avversari non mancano, da Lehecka a Mensik, passando per Cerundolo, Humbert e il nostro Matteo Berrettini. Nelle qualificazioni c’è invece Luciano Darderi, fresco di titolo a Marrakech.

PROGRAMMA WTA 500 MONACO DI BAVIERA

Lunedì 14 aprile – Primo turno

Martedì 15 aprile – Primo turno

Mercoledì 16 aprile – Secondo turno

Giovedì 17 aprile – Secondo turno

Venerdì 18 aprile – Quarti di Finale

Sabato 19 aprile – Semifinali

Domenica 20 aprile – Finale

TUTTE LE BIG A STOCCARDA

A livello WTA la stagione sul rosso europeo come da tradizione parte con il ricco 500 di Stoccarda, ormai un appuntamento tra i più apprezzati sul circuito. Livello altissimo, tribune sempre gremite durante la settimana, per uno spettacolo assicurato. E non mancheranno le prime quattro giocatrici al mondo: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Jessica Pegula sono regolarmente iscritte. Ma con loro anche Mirra Andreeva e Jasmine Paolini, mentre non ci sarà Elena Rybakina. Impraticabile spostarsi dall’Australia, dove è protagonista in BJK Cup con il Kazakhstan, alla Germania in così poco tempo. Al momento il cut-off del torneo è attorno alla posizione n°40.

PROGRAMMA WTA 500 STOCCARDA

Lunedì 14 aprile – Primo turno

Martedì 15 aprile – Primo turno

Mercoledì 16 aprile – Secondo turno

Giovedì 17 aprile – Secondo turno

Venerdì 18 aprile – Quarti di Finale

Sabato 19 aprile – Semifinali

Domenica 20 aprile – Finale

SVITOLINA E BRONZETTI A ROUEN

A Rouen, di fatto, ci sono tutte le altre, in un certo senso. L’unica giocatrice che sarebbe stata direttamente ammessa nel tabellone di Stoccarda e che ha invece deciso di giocare in Francia è Elina Svitolina. Sarà l’unica top-25 al via del torneo, che vede tra le maggiori favorite anche la ceca Linda Noskova. Curiosità per Maria Sakkari, precipitata nel ranking e a caccia di un buon risultato. Presente anche Lucia Bronzetti.

PROGRAMMA WTA 250 ROUEN

Lunedì 14 aprile – Primo turno

Martedì 15 aprile – Primo turno

Mercoledì 16 aprile – Secondo turno

Giovedì 17 aprile – Secondo turno

Venerdì 18 aprile – Quarti di Finale

Sabato 19 aprile – Semifinali

Domenica 20 aprile – Finale