Alessio Mannucci supera per la prima volta in carriera i 65 metri nel lancio del disco. 65.60 la misura del livornese, che migliora il personal best di 64.97 e firma la quarta prestazione italiana di ogni epoca. Il tesserato Aeronautica è autore di una serie decisamente costante, con anche altri due lanci oltre i 65 metri (65.41 e 65.49). Gara dominata dall’australiano Matthew Denny. L’australiano sfiora il record del mondo del lituano Mykolas Alekna (74.35) e centra il personal best con la seconda misura di sempre toccando i 74.25. Da segnalare anche il 61,54 di Enrico Saccomano (Aeronautica) dopo il 63,30 di domenica scorsa. Al femminile, bene la finalista olimpica Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che si riporta oltre i 63 metri (63,10) all’Oklahoma Throws Series del Millican Field, misura molto vicina al 63,11 che le ha dato l’ottavo posto ai Giochi di Parigi. Per la primatista italiana anche un 60,93, quarto posto nella prova vinta dall’olandese Alida Van Daalen. Per Diletta Fortuna (Carabinieri) 53,07.

Per Mannucci quarti misura italiana di sempre

Nato a Collesalvetti (Livorno), ha iniziato a calcare i campi di atletica nei centri giovanili con Garry Warin e si è indirizzato verso il peso con la maglia biancoverde dell’Atletica Livorno. Nel 2014 è passato sotto la guida di Renato Carnevali, storico coach azzurro dei lanci, e nell’impianto del capoluogo di provincia ha scoperto la sua strada principalmente nel disco vincendo nel 2017 i suoi primi titoli italiani tra gli juniores. Dopo un periodo di collaborazione con il tecnico tedesco Werner Goldmann, dall’ottobre 2019 si allena a Castelporziano (Roma) seguito da Federico Apolloni. Sotto Apolloni, il campione italiano in carica ha indossato la maglia azzurra agli Europei di Roma e, in precedenza, ha contribuito alla prima storica vittoria italiana agli Europei a squadre, nel 2023 a Chorzow. Nel 2022 ha vinto il suo primo tricolore assoluto e nel 2023 ha aggiunto più di tre metri al personale. Nel 2024 ecco un ulteriore progresso sfiorando i 65 metri con 64.97, sesto italiano di sempre. Poi il 65.50 di oggi con la quarta prestazione italiana si sempre.