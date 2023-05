Problemi al segnale internazionale: interrotta la diretta di Alcaraz-Zverev

Problemi a Madrid. Nel corso del pomeriggio odierno, valevole per gli ottavi di finale del torneo spagnolo, il segnale internazionale è stato perso causando disservizi nella diffusione delle immagini video dalla ‘Caja Magica’. In diretta su Sky Sport c’era la partita del giorno ovvero quella tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev con lo spagnolo avanti di un set. Ma per il momento la diretta è stata interrotta visti i problemi che, ovviamente, non dipendono da Sky ma dal segnale internazionale. Dopo una decina di minuti il problema sembrerebbe essere risolto con una telecamera di emergenza.