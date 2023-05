PL Open, Potenza da 10 e lode contro Debru. L’argentino Barrena batte Ferrari

Il tennis c’è, la consapevolezza sta arrivando. Luca Potenza vola ai quarti di finale del PL Open International grazie ad una prestazione sontuosa nel match di secondo turno contro il diciassettenne Gabriel Debru. Nella sfida che ha aperto il programma del Centrale il tennista di Licata ha superato l’ex numero 1 del mondo under 18 con un netto 6-3 6-2. Nella giornata odierna si sono disputati tutti gli ottavi di finale del torneo ITF con montepremi di $25.000 che si sta disputando sulla terra rossa del Forum Sport Center, a Roma. In un mercoledì ricco di sorprese salutano il torneo anche Giammarco Ferrari ed Edan Leshem, sconfitti rispettivamente da Alex Barrena ed Andrey Chepelev.

Potenza è l’ammazza promesse – Dopo Peliwo anche Debru cede sotto i colpi di Luca Potenza. Il tennista italiano nei primi due turni ha sconfitto due ex numeri 1 del mondo under 18. Solamente lo scorso anno ha toccato questo traguardo il transalpino Gabriel Debru, che ha sofferto dall’inizio alla fine il tennis aggressivo del licatese: “Ho giocato due belle partite e oggi mi sono comportato ancora meglio. Mi aspettavo una partita impegnativa e per questo ho giocato un tennis offensivo volto a farlo muovere, anche perché lui è alto. Inoltre essendo lui giovane gli sono stato sopra anche come atteggiamento. Il nome? Sicuramente cercandolo su internet ho trovato tanti risultati importanti, però non mi sono fatto condizionare o spaventare”. Questa settimana numero 492 del mondo, grazie all’exploit della scorsa stagione Potenza era entrato per la prima volta in top 500. A Roma arriva il secondo quarto di finale di un 2023 che finora non gli ha riservato troppe gioie: “Ho forse sbagliato qualche scelta ad inizio anno ed alcuni tornei non avrei dovuto giocarli. Sto ritrovando il mio tennis dopo mesi di sensazioni sbagliate e sono contento che stia accadendo a Roma, ormai una seconda casa dove mi alleno da tanto tempo”. Nella giornata di giovedì per Potenza ci sarà il derby contro Federico Iannaccone, che si è aggiudicato per 6-0 7-5 la sfida contro Luigi Sorrentino.

La garra di Barrena conquista il Forum – Fresco di secondo titolo stagionale, vinto nell’ITF M15 di Warmbad Villach (Austria), l’argentino Alex Barrena è arrivato a Roma con la nomea del giocatore che può battere tutti. Il ventenne di Buenos Aires si è esaltato dal primo quindici giocato al PL Open e dopo il successo per 6-4 6-2 sull’ottimo Niccolò Ciavarella, ha dominato per 6-1 6-3 la settimana testa di serie Giammarco Ferrari. Dopo un’ottima carriera junior Barrena, numero 500 ATP (best ranking), sta provando a costruirsi la classifica per provare il salto nei Challenger. In piena corsa per il titolo questa settimana, ai quarti di finale affronterà la prima testa di serie Oliver Crawford. Il tennista americano con una prova di forza ha vinto 7-5 7-5 contro Marcello Serafini dopo aver rimontato un break di svantaggio in entrambi i set. Tutto facile per Stefano Napolitano che, dopo il 6-3 6-2 al qualificato Samuele Pieri, si prepara ad affrontare il portoghese Goncalo Oliveira, seconda testa di serie. Quest’ultimo a sua volta ha sconfitto un qualificato, Stefano Baldoni, con lo score di 6-3 6-1. Saluta la capitale invece il numero tre del seeding Edan Leshem, mai stato in partita nel 6-2 6-2 subito contro il russo Andrey Chepelev.