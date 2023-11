Pegula: “Obiettivo vincere uno Slam, la WTA dovrebbe proporre novità all’interno del circuito”

La finalista di Wimbledon 2023 Pegula ha parlato a Forbes del suo percorso di crescita dei suoi obiettivi: “È stata una lunga strada. Tutto è cambiato quando ho disputato un grande Australian Open tre o quattro anni fa. Arrivare così lontano in uno Slam è qualcosa che non avevo mai raggiunto prima. In quel momento ho capito che avrei potuto giocare ai massimi livelli. Il mio obiettivo è vincere uno Slam. Ci sono arrivata molto vicino quest’anno a Wimbledon”.

Sui problemi del circuito WTA: “Il tennis femminile è un grande sport, uno dei più pagati per le donne, ma, allo stesso tempo, la differenza salariale è molto grande. Parliamo sempre di uguaglianza negli Slam, ma sono solo quattro tornei su un anno intero. Non è uguale in molti altri tornei. La nostra stagione è lunga, 10/11 mesi e c’è una grande differenza su cui continuiamo a lavorare. Penso che dobbiamo migliorare il nostro marketing, cosa che migliorerà con la WTA che avrà una società privata che si occuperà della parte commerciale. Spero che la WTA riesca a proporre qualche novità nella struttura del circuito”.