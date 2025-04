L’attesa per la quinta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren sta per finire. Dal 12 al 17 maggio 2025 i campi del Tennis Club Parma vedranno nuovamente un altissimo livello di tennis. Il WTA 125 emiliano organizzato da MEF Tennis Events presentato anche quest’anno dal Title Sponsor Iren e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Parma, ha confermato il posizionamento in calendario della scorsa stagione, e anche quest’anno il torneo si svolgerà parallelamente alla seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia. Non mancano i nomi importanti che faranno parte della kermesse, con una entry list di 18 Top 100 guidata dalla numero 23 WTA Yulia Putintseva. Da tenere d’occhio soprattutto Alexandra Eala, tennista classe 2005 che solo poche settimane fa è stata capace di raggiungere le semifinali del WTA 1000 di Miami. L’Italia potrà contare sulla partecipazione di Lucia Bronzetti, che torna in Emilia-Romagna dopo lo scorso anno, così come l’australiana, ex numero 32 del mondo, Ajla Tomljanovic. La conferenza stampa di presentazione è fissata per martedì 6 maggio alle ore 11.30 presso la Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale in Strada Repubblica, 1 Parma, alla presenza del sindaco Michele Guerra, dell’assessore Marco Bosi, oltre ai rappresentanti di Regione Emilia-Romagna, FITP Emilia-Romagna, CONI, Tennis Club Parma e MEF tennis events.

L’entry list, tra volti noti e sorprese – L’entry list dell’edizione 2025 è guidata dalla tennista numero 23 WTA, Yulia Putintseva. La kazaka è solo la prima di ben 18 Top 100, un numero che lascia presagire una settimana dall’elevato tasso tecnico. L’Italia sarà rappresentata da Lucia Bronzetti, oggi n.58 del mondo e con l’obiettivo di togliersi una soddisfazione importante nel suo Paese, ma non è tutto. Tra le tenniste da tenere d’occhio figura la filippina Alexandra Eala: classe 2005, la giovanissima atleta si era già messa in mostra tra le Junior, scalando il ranking fino al numero 2 del mondo e sollevando il trofeo degli US Open nel 2022. Oggi sta ben figurando tra i professionisti a suon di ottimi risultati, ultimo in ordine di tempo la semifinale al WTA 1000 di Miami, soddisfazione che le permette di trovarsi alla casella numero 72 del ranking mondiale. A chiudere un ricco pacchetto di protagoniste c’è anche la statunitense Alycia Parks, già lo scorso anno presente a Parma, così come Ajla Tomljanovic: il curriculum parla per l’australiana, capace di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon nel 2021, per poi ripetersi l’anno successivo rientrando tra le migliori 8 sia a Londra che agli US Open.

Il saluto di Tathiana Garbin – “Ci sono tornei che vanno oltre la classifica e il punteggio, e il Parma Ladies Open è uno di quelli”. Musica e parole del capitano della Nazionale italiana campione in carica in Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, che nutre profondo affetto per la la rassegna di MEF Tennis Events: “È un torneo che parla al cuore del tennis italiano, che ha dato e continua a dare spazio e valore alle nostre ragazze: a quelle che sognano, che si allenano con fatica, che lottano ogni giorno per costruirsi una carriera. È un’opportunità concreta, perché permette alle nostre atlete di confrontarsi con giocatrici forti, di alto livello, in un contesto competitivo ma familiare. Tutto questo accade davanti al nostro pubblico, con quella spinta speciale che solo l’Italia sa regalare. Parma è stato, ed è un trampolino di lancio: il posto dove puoi crescere, metterti alla prova, sbagliare, imparare, ricominciare. È uno spazio prezioso per il nostro movimento, un ambiente che sostiene, valorizza e accompagna le nostre giocatrici in una fase cruciale del loro percorso. Lo dico da capitana, ma anche con il cuore di chi è stata lì, dentro quel percorso fatto di sacrifici e sogni, e sa cosa significa poter contare su una chance vera, o non trovarla mai. Tornei come Parma fanno davvero la differenza, perché sono luoghi dove può nascere qualcosa di autentico. E io sono certa che da qui continueranno a partire nuove storie, nuove speranze, nuove protagoniste del nostro tennis”.

Le parole di Bosi e Alinovi – “La quinta edizione del Parma Ladies Open conferma quanto questo evento stia diventando un punto fermo per la nostra città – ha detto Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma –. In passato abbiamo avuto l’emozione di ospitare icone come Serena Williams e giovani promesse che oggi stanno brillando a livello mondiale, come Coco Gauff. Il tennis femminile ha sempre trovato grande accoglienza e passione a Parma, e dopo le prime quattro edizioni c’è voglia di fare ancora meglio”. Non manca l’augurio del presidente del Tennis Club Parma, Giampiero Alinovi: “Anche quest’anno siamo orgogliosi di ospitare il Parma Ladies Open, un appuntamento di grande prestigio che porterà sui nostri campi alcune delle migliori tenniste internazionali, insieme a qualche sorpresa che speriamo si riveli interessante. Questa manifestazione si inserisce nella scia di una lunga tradizione che ha visto il nostro circolo protagonista con eventi tennistici di altissimo livello, e noi siamo felici di accogliere le atlete e tutti coloro che vorranno assistere a uno spettacolo sportivo di grande qualità. È come sempre doveroso ringraziare le istituzioni che ci sostengono, in particolare la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma, così come MEF Tennis Events per la sua costante collaborazione, oltre agli sponsor e i nostri soci che rendono possibile l’evento”.

Il benvenuto dell’assessora Frisoni – “Diamo il benvenuto alle atlete che da tutto il mondo si confronteranno nei prossimi giorni a Parma, in occasione del torneo di tennis WTA 125 Parma Ladies Open – ha sottolineato l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport Roberta Frisoni –. Un appuntamento che rientra nel cartellone di eventi sportivi sostenuto anche dalla Regione Emilia-Romagna e che non mancherà di regalare spettacolo ed emozioni ai tanti appassionati di questo sport. Un’occasione straordinaria di valorizzazione dello sport femminile e, per il territorio, di promozione e di attrattività sul piano turistico”.